國慶大會暨酒會登場　總統府周邊道路9日晚間10點起交管

▲2020國慶大會交管路線範圍。（圖／北市交大提供）

記者陳家祥／台北報導

雙十國慶大典暨酒會將於10日登場，台北市警察局規劃從9日晚間10點開始至10日晚間8點止，總統府周邊道路將進行人車管制，呼籲駕駛人、民眾提早改道。

台北市警局配合國慶日活動，規劃交通管制措施，10日舉辦國慶大會周邊道路將分階段交管，第1階段從9日晚間10點至10日下午1點，人車皆管制。管制範圍有桃源街（不含）、博愛路（含）以東；公園路（含）、中山南路（不含）以西；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北。

第2階段「管車不管人」，管制時間從10日凌晨0點至下午1點，範圍有中華路（不含）、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路（均不含）、羅斯福路（含）以西；秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北。

至於國慶酒會則在10日傍晚5點到晚間7點登場，交管時間從10日下午3點30分至晚間8點止，「管車不管人」，範圍有重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）。

警方建議，駕駛人可行駛替代道路，「東西向車流」可改駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等；「南北向車流」改駛中華路、西寧南路、環河南或北路、杭州南路、金山南路、新生南路等。

另外，9日晚間10時至10日晚間8時，捷運台大醫院站1號及4號出口往二二八公園的鐵門將關閉。前往台大醫院東址，需從林森南路或杭州南路轉徐州路進出院區；前往台大醫院西址及兒童醫院，可從公園路轉青島西路進入院區。