台北101點亮最強「愛台標語」！國慶「最高打卡點」輪播時間曝光

▲台北101將於國慶日點亮網友投稿「最強愛台標語」！（示意圖／台北101提供）

記者林育綾／台北報導

10月10日雙十國慶即將登場，文化總會攜手台北101發起「國慶光雕」系列活動，祭出「標語點燈」計畫，並在文總臉書粉絲專頁舉辦徵件比賽，向網友徵集「愛台灣最強SLOGAN」。今（9）日公布最後徵選結果，包括「婆娑之島，堅韌之國」等，獲選者的創意會在台北101被點亮，將於9日至10日晚間18:30-22:00輪播，成為國慶「最高打卡點」！

文化總會發言人湯佩儀表示，此次徵件活動一出，網友們各個文思泉湧，短短幾天便吸引許多投稿，有人一下就丟出3句愛台標語，還有一位網友靈感大爆發一次寫下10幾句，展現自己對台灣滿滿的愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後評選出6句「最強愛台標語」，包括「台灣邁進，你我同行」、「今年，台灣閃耀世界」、「婆娑之島，堅韌之國」、「經過2020，你怎麼捨得不多看她一眼：溫暖自信的台灣」、「自信台灣，勇敢前行」、「守住婆娑美麗島」。湯佩儀表示，網友的創意無限，難免有遺珠之憾，但大家一顆愛台灣的心都一樣，「那是無法被評選的」。

▲台北101期間限定輪播點燈，將成為國慶「最高打卡點」。（示意圖／台北101提供）

湯佩儀表示，有幾個關鍵字多次出現在投稿標語中，包括「自信」、「閃耀」與「溫暖」等，應該是與今年台灣在對抗疫情有亮眼的表現有關，台灣不僅成功守護國人的健康，甚至「Taiwan Can Help」、「讓世界看見台灣」，這些都是讓國人大大有感的榮耀，以身為台灣人為傲。

而被選中的「愛台標語」將於10月9日至10月10日，晚間18:30-22:00在台北101的北面外牆輪播，成為「國慶最高打卡點」，文總也歡迎民眾一起慶祝國家的生日！