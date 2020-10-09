亞裔學生錄取率僅6%！　美國耶魯大學遭司法部控「種族歧視」



▲美國耶魯大學（Yale University）遭控錄取學生過程中含有種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

美國耶魯大學（Yale University）於8日遭到司法部控訴「種族歧視」，在錄取大學生的過程中，會以申請者的種族和國籍來決定是否給予入學，在6057的學生中，通常只接受6%的申請者，違反了《美國民權法》。

根據《路透社》報導，美國司法部於今年8月已公開指控耶魯大學涉嫌種族歧視，其中調查發現，亞裔和白人申請獲得錄取資格證的可能性，通常只有非裔學生的1/8至1/4。由於耶魯大學未改善奇招生現象，因此司法部於8日向聯邦法院提告，指控其招生過程中，存有種族歧視。

對此耶魯大學校長彼得．薩洛維（Peter Salovey）於聲明中表示，司法部對種族歧視的指控是基於「不準確的統計數據和無根據的結論」，而我們不歧視任何種族的申請人，錄取的做法是完全公平和合法的，招生政策也不會因為這些毫無根據的訴訟而改變。

另外薩洛維也提到，耶魯大學確實會多方面考量，但只是作為對學業成績、課外活動和兵役進行全面考量的要素。

耶魯大學也提到，其率取程序既符合聯邦法律，同時也符合最高法院的裁決，其中該裁決普遍支持平權行動，因此司法部無權強迫耶魯大學改變政策，要求訴訟試圖執行其裁決。