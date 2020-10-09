竹聯幫內鬥！為4000元賭債「萬華捅心殺人」　弘仁會長黑歷史起底

▲北市警方暑期大力掃蕩黑幫與特種行業場所。（圖／記者張君豪翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市萬華日前發生械鬥，導致一名男子因心臟遭刀子刺穿不治。一位朱姓男子最後依照殺人罪嫌羈押禁見，警方更查出這起街頭械鬥內幕，竟然是竹聯幫內的「弘仁會」、「明仁會」自家人內鬥。

朱姓男子於5日凌晨，在北市萬華械鬥中持刀攻擊林姓男子，其中一刀更直接刺穿心臟，導致林男送醫不治。朱男到案後，供稱獨自前往要討4000元債務時，見對方人多，才在混戰中撿刀亂揮，不小心砍死被害人。

但警方調查，朱男與死者林男兩派人馬早有結怨，雙方5日凌晨約在萬華談判，林男等7人先到，隨後朱男也率7人到場，兩邊沒多久就吵起來，朱男這方抄起武器就是一陣猛打，林男則在逃跑中，挨了至少5刀，腹部、心臟都有穿刺傷，搶救後不治。

▲萬華暗巷械鬥！男「心臟被捅破」慘死 22歲主嫌龍山寺前爛醉落網。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局7日表示，萬華區於本月5日發生竹聯幫內弘仁會與明仁會因賭債糾紛「網內互打」。根據《聯合報》報導，弘仁會長前年教唆小弟砸毀「債務人」店家，還強押對方上山毆打逼簽本票，另唆使陳姓少年持槍掃射追討債務，向被害人勒索2500萬元。

台北市警局長陳嘉昌，案發後通令要求專案小組持續全力深入溯源，追查幕後不法組織，台北市警局通令各警分局6日起，針對轄內易滋事場所展開高強度專案臨檢掃蕩，首日動用警力165名，臨檢掃蕩相關處所39處，另規劃同步掃黑行動專案，以遏止尋仇報復事件發生。