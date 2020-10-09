　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯幫內鬥！為4000元賭債「萬華捅心殺人」　弘仁會長黑歷史起底

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北市警方暑期大力掃蕩黑幫與特種行業場所。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警方暑期大力掃蕩黑幫與特種行業場所。（圖／記者張君豪翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市萬華日前發生械鬥，導致一名男子因心臟遭刀子刺穿不治。一位朱姓男子最後依照殺人罪嫌羈押禁見，警方更查出這起街頭械鬥內幕，竟然是竹聯幫內的「弘仁會」、「明仁會」自家人內鬥。

朱姓男子於5日凌晨，在北市萬華械鬥中持刀攻擊林姓男子，其中一刀更直接刺穿心臟，導致林男送醫不治。朱男到案後，供稱獨自前往要討4000元債務時，見對方人多，才在混戰中撿刀亂揮，不小心砍死被害人。

但警方調查，朱男與死者林男兩派人馬早有結怨，雙方5日凌晨約在萬華談判，林男等7人先到，隨後朱男也率7人到場，兩邊沒多久就吵起來，朱男這方抄起武器就是一陣猛打，林男則在逃跑中，挨了至少5刀，腹部、心臟都有穿刺傷，搶救後不治。

▲▼ 萬華暗巷械鬥！男「心臟被捅破」慘死　22歲主嫌龍山寺前爛醉落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華暗巷械鬥！男「心臟被捅破」慘死　22歲主嫌龍山寺前爛醉落網。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局7日表示，萬華區於本月5日發生竹聯幫內弘仁會與明仁會因賭債糾紛「網內互打」。根據《聯合報》報導，弘仁會長前年教唆小弟砸毀「債務人」店家，還強押對方上山毆打逼簽本票，另唆使陳姓少年持槍掃射追討債務，向被害人勒索2500萬元。

台北市警局長陳嘉昌，案發後通令要求專案小組持續全力深入溯源，追查幕後不法組織，台北市警局通令各警分局6日起，針對轄內易滋事場所展開高強度專案臨檢掃蕩，首日動用警力165名，臨檢掃蕩相關處所39處，另規劃同步掃黑行動專案，以遏止尋仇報復事件發生。

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
墾丁南灣凌晨驚見2男2女「交疊活春宮」　手機夜拍驚呆5000
快訊／德國推動對台關係　巴伐利亞邦議會成立友台小組
獨／破解iPhone揪出槍擊館長軍師　驚見神秘人「老K」幕後
台南熊貓超市出包！深夜一折賣拒發貨　foodpanda大軍被
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸軍少校搭機包藏「步槍子彈」　查出是訓練假彈遭送辦

錢櫃6死惡火起訴！　受害者無感：天天吃藥、等練台生道歉

竹聯幫內鬥！為4000元賭債「萬華捅心殺人」　弘仁會長黑歷史起底

三總神經科名醫詐保1900萬　判刑5年10月、休職1年

調查官太正「董仔動未條」　伸手摸臀滑溝！自稱互有好感法官打臉

獨／揭密寶和會「金蟬大法」！軍師施俊吉帶殺手立法院前開槍　竟判無罪

快訊／館長槍擊案外案！竹聯寶和會施俊吉　涉擄人勒贖收押禁見

覺得她很可愛！北市小女警浴室洗澡　學長偷闖入拿手機錄影

23歲男欠錢被打「報復開2槍」！害路人下體中彈...殺人未遂偵辦

獨／破解iPhone揪出槍擊館長軍師　警驚見神秘人「老K」幕後操盤

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

館長槍擊案傳槍手「收1千萬行兇」 警逮竹聯幫會長與數名重要幹部

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

陸軍少校搭機包藏「步槍子彈」　查出是訓練假彈遭送辦

錢櫃6死惡火起訴！　受害者無感：天天吃藥、等練台生道歉

竹聯幫內鬥！為4000元賭債「萬華捅心殺人」　弘仁會長黑歷史起底

三總神經科名醫詐保1900萬　判刑5年10月、休職1年

調查官太正「董仔動未條」　伸手摸臀滑溝！自稱互有好感法官打臉

獨／揭密寶和會「金蟬大法」！軍師施俊吉帶殺手立法院前開槍　竟判無罪

快訊／館長槍擊案外案！竹聯寶和會施俊吉　涉擄人勒贖收押禁見

覺得她很可愛！北市小女警浴室洗澡　學長偷闖入拿手機錄影

23歲男欠錢被打「報復開2槍」！害路人下體中彈...殺人未遂偵辦

獨／破解iPhone揪出槍擊館長軍師　警驚見神秘人「老K」幕後操盤

陸軍少校搭機包藏「步槍子彈」　查出是訓練假彈遭送辦

《玩很大》紅隊痛哭求救吳宗憲！　鼻酸對話曝：不想讓任何人取代黃隊

錢櫃6死惡火起訴！　受害者無感：天天吃藥、等練台生道歉

G3勇士7比0完封馬林魚　自2001年後再闖國聯冠軍戰

推動對台關係　德國巴伐利亞邦議會成立友台小組

搭客運票根要留好　到宜蘭11家、花蓮18家租汽機車優惠一次看

竹聯幫內鬥！為4000元賭債「萬華捅心殺人」　弘仁會長黑歷史起底

南韓蔚山33層樓深夜大火！近距離畫面曝　強風助陣「火球」狂噴

想擺脫脂肪肝糾纏　把握「黃金治療期」

你不知道的6種蜜粉神用法！一秒解決油頭還能變睫毛打底膏

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

社會熱門新聞

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

4大學生夜探柴山鬼洞！0點0分驚傳女詭嚎哭

新莊夜市旁槍響　2男中彈送醫急救

23歲男欠錢被打報復開槍　殺人未遂偵辦

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

槍擊館長　驚見神秘人「老K」幕後操盤

館長槍擊案外案　竹聯寶和會2人收押

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

獨／竹聯幫施俊吉立法院前開槍判無罪

北市可愛女警浴室洗澡　學長闖入拿手機偷拍

更多熱門

相關新聞

獨／竹聯幫施俊吉立法院前開槍判無罪

獨／竹聯幫施俊吉立法院前開槍判無罪

「館長」陳之漢遭竹聯幫寶和會成員近距離開3槍狙擊，新北專案小組7日第一階段收網，逮捕包含竹聯幫和堂寶和會長林修伯、涉嫌策劃槍擊案的該幫會軍師施俊吉等9名該幫派成員，但讓警方憂心的是，竹聯幫寶和會長期以來擁槍自重，並脅涉及包含立法院槍擊案等多件矚目重案時機橫行江湖，且都有辦法脫罪，狡詐靈活的完美脫罪手法令警方咋舌。

即／槍擊館長案外案　寶和會副會長100萬交保

即／槍擊館長案外案　寶和會副會長100萬交保

館長中槍露曙光　PO文：game over 99

館長中槍露曙光　PO文：game over 99

「竹聯寶和會」被抄家　警今早再逮1人

「竹聯寶和會」被抄家　警今早再逮1人

LIVE／館長中槍案大突破！警記者會說明

LIVE／館長中槍案大突破！警記者會說明

關鍵字：

竹聯幫

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

蔚山33樓公寓大火　上百住戶驚逃

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

允小三「不與妻啪啪」　偷腥夫強辯：老婆害的

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

毛小孩偷吃鳳凰酥亡　女獸醫忍痛為牠送行

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

汪遭殘忍丟洗衣機　她衝入救援結局笑噴

持修「短髮舊照曝光」帥炸：根本南韓歐巴！

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面