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三總神經科名醫詐保1900萬　判刑5年10月、休職1年

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▲▼三軍總周邊神經科主任林俊杰涉嫌勾結黃牛，偽造「失能診斷書」詐領勞保費。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲三軍總周邊神經科主任林俊杰涉嫌勾結黃牛，偽造「失能診斷書」詐領勞保費。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者葉國吏／綜合報導

三軍總醫院神經科部周邊神經科主任林俊杰涉長期勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，讓民眾詐領勞保失能保險給付，4年內共協助82人向勞保局詐領近2000萬元，台北地院依詐欺罪判林俊杰5年10月徒刑。監察院今年6月彈劾，懲戒法院7日判林休職，期間1年。

判決指出，黃牛首腦張明源自2012年起至2016年9月，招攬民眾代辦勞保失能給付，藉此抽取3成佣金獲利，而初診時，先由張男陪同招攬來的病患前往三總由林俊杰看診，之後張男就直接收取病患健保卡赴三總，交由林俊杰的助理連續、大量刷健保卡。

最後法官認為，林俊杰身為醫師，應親自診察病患，並治療病患至少6個月以上，才能認定病患是否符合神經失能，但他竟配合勞保黃牛集團，幫助詐領勞保失能給付，不僅悖離專業，更未善盡專科醫師把關之責，已嚴重破壞勞工保險年金保障體系及制度，不宜寬貸，兼衡林俊杰未能坦認犯行等一切情狀後，判他犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑5年10月。

監院認為林俊杰沒對被保險人親自診察並施行治療，他在失能診斷書所填載不實事項，甚至配合勞保黃牛勾選失能診斷書欄位，害勞保局審核勞保失能給付錯誤，情節重大、違失事證明確。懲戒法院審理後，判林休職1年。

 

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