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海底撈供「插隊服務」？付40元爽變第一位　影片點閱破千萬

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（圖／翻攝自微博）

▲知名火鍋店海底撈。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

提到連鎖火鍋店，大家一定會想到來自大陸的海底撈，不過想吃美食可沒那麼容易，民眾得先提早打電話預約，或是到現場排隊候位，近日卻有位民眾透過淘寶店鋪，僅需支付人民幣40元（約新台幣168元），就可以直接插隊變成第1位，省去了一大半等待時間。

從影片中可以看見，民眾拿了張海底撈的排隊號碼牌，上頭顯示他是小桌第367號，前面還有217桌，隨後他向淘寶店鋪表明，自己所在的分店及用餐人數，客服人員則表示，「可以安排插隊，這邊需要支付40元。有空桌馬上進去，沒有的話只要等2、3桌」。

沒想到下秒排隊桌號，馬上從367號變成142號，等候桌數也從217跳成了第1順位，花點小錢就輕鬆省下排隊的時間。該民眾將影片上傳到抖音，內文寫著「世界上會有公平可言嗎？只要有相對的付出…都不需要排隊」，評論數至今已破萬，觀看紀錄也超過了1000萬次。

對此，海底撈官方否認提供插隊服務，表示系統有一些漏洞導致不法分子有機可乘，部分平臺上有不少客人採用這種方式來排隊，已經嚴重打破了規則，讓有的客人等待時間更久，海底撈團隊強調會盡快解決該狀況，若發現有違規行為就會立刻封號處理。

海底撈供「插隊服務」？支付40元爽變第一位　影片點閱破千萬

▲支付40元爽變第一位，影片點閱破千萬。（圖／翻攝自抖音）

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