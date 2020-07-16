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全國首創！台東3合1「共好夢享輕農園」　助弱勢者圓夢種菜

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▲▼ 全國首創3合1「共好夢享輕農園」，台東縣府助弱勢者共享圓夢。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 全國首創3合1「共好夢享輕農園」，台東縣府助弱勢者共享圓夢。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

為打造全國首創3合1社福農園「共好夢享輕農園」，台東縣政府16日舉辦啟用儀式，現場邀請台東農業改良場長陳信言、縣長饒慶鈴、農業處長許家豪、人安基金會站長翁賞任等共同啟用揭開序幕，大家並親自下田種下象徵「共享、共樂、共好」的菜苗，希望收獲「自立、感恩、回饋」的甜美果實。

共好夢享輕農園的發想，起源一則故事，長期流落轉運站的街友對社工說「社工，我好想有工作」，一句話道出遊民街友求職的困境、不足的能力、失去的信心、大眾的刻板印象及歧視。為了協助遊民們能夠穩定生活，並改善聚集於轉運站及其他公共區域的情形，縣府向感恩基金會提出「勤耕荒田變黃金計畫」爭取新台幣20萬元補助款，社會處透過台東林管處土地與農改場的專業技術協助，經過一個月的規劃與整地，將原本荒煙蔓草的土地，變成適合耕種的良田，並將農地分區規劃為「向陽樂活區」、「活躍耆蹟區」、「翻轉莘勤區」，提供身心障礙者、65歲以上長輩及街友耕種，成為一個共融共享的社福農園。

▲▼ 全國首創3合1「共好夢享輕農園」，台東縣府助弱勢者共享圓夢。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

「我真的好高興有這一天！」曾經在轉運站某轉角以賣雜貨維生的遊民阿清說，他也曾幻想能有一片農地種植蔬果自給自足，能有一處安居之所讓他不看別人臉色過日子，當社會處社工詢問他意願，剛吐血治療出院的他毫不考慮遷移到農園，每天拔草協助撿石頭及澆水，累了就躺在芒果樹下休息，看著荒地越來越乾淨越來越像農地，他心中燃起無限希望，也開始規劃未來的生活願景。

饒慶鈴表示，「弱勢照顧與關懷」是縣府責無旁貸的責任，縣府除了推動觀光創造經濟力，提升縣民生活幸福感以外，在老弱婦孺社福力的持續努力有其必要，對弱勢者、街友、身障朋友及長輩更需要給予關懷與自尊及自信心，透過共好夢享輕農園的啟用，完全契合「開放、整合、創新」的施政方程式，縣府以開放的態度同理與接納街友的問題與需求，協助其自立生活的想望，以整合的做法跨域與中央單位台東農改場、民間基金會、社福團體、關懷據點及老人會等單位共享資源、共同合作，更用創新思維將原有的服務再升級，期待打造更不一樣的社福照顧成果，從今爾後大家約定(講好-Gung Ho)來到農園一起工作、分享生活、分享夢想、分享快樂的園地與空間，也期待縣府團隊的努力，讓生活在台東這片土地上的大家，不分性別、年齡與族群，都能感受幸福，並且持續打造共享、共樂、共好的幸福宜居城市。

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