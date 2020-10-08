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「阿嬤，好想妳」！11歲男童徒步93天　從義大利走2735公里到英國

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義大利一名11歲小男童，花93天走了2,735公里，還被隔離了14天，終於見到朝思暮想的奶奶。（翻攝自romeos_big_journey_home IG）

▲義大利一名11歲小男童，花93天走了2,735公里，還被隔離了14天，終於見到朝思暮想的奶奶。（翻攝自romeos_big_journey_home IG）

圖文／鏡週刊

受到武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19）疫情影響，國際航班陸續停飛，各國往來交通受阻。義大利一名11歲小男童考克斯（Romeo Cox），非常想念1年多沒見的阿嬤，父母捱不過他的懇求和堅持，最後由父親陪伴，父子倆花了93天，步行了2,735公里，終於抵達英國。看到阿嬤時，考克斯立刻小跑步奔向她，把父親遠遠拋在後頭，因孫子的壯舉而深受感動的阿嬤，也回報給他一個「史上最大的擁抱」。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，考克斯的母親是義大利人，父親是英國人，去年才舉家從英國搬到義大利西西里島。疫情導致英國與義大利來往的航班停飛，考克斯非常思念人在英國的奶奶羅斯瑪麗（Rosemary），他向父母提議想靠著徒步到英國見她一面，但遭拒絕「至少50次」，最後拗不過兒子堅持，父母同意如果他做好周詳計畫就支持。

在46歲父親陪伴下，父子倆從6月20日從義大利出發，行經瑞士和法國，旅程中大小狀況不斷，例如與凶狠的野狗搏鬥、多次迷路，走到腳都磨出血來，不過，露宿星空下也成為考克斯途中最美好的回憶。兩人最終花了93天、步行了2,735公里才抵達英國，因為穿越國境，還被多隔離了2週，才終於見到奶奶。

考克斯此行，也為難民機構募得約台幣51萬。（翻攝自romeos_big_journey_home IG）

考克斯此行發起為難民組織「Refugee Education Across Conflicts Trust」募款，迄今募得13,731英鎊（約新台幣51萬元）。他提到，有位朋友正是從迦納逃到義大利西西里的難民，離家的路途比他走的這一趟還要遙遠、更加危險，還沒有水和食物。當他從英國搬到義大利時，這位朋友幫了他很多忙，因此希望能做點什麼回報他和其他難民。

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