州巧盈餘匯回列所得稅4.5億元　啟動買回1500張庫藏股

▲州巧科技副總李逸淑。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

州巧科技（3543）今（8）日召開重大訊息說明會，由副總李逸淑說明，受到新冠肺炎疫情影響，董事會決議從今年第4季起，啟動海外子公司盈餘匯回，並依據國際會計準則估計估列所得稅費用約新台幣4.5億元，經評估對公司營運面及股利政策無重大影響，並決議通過庫藏股買回議案。

李逸淑表示，新冠肺炎疫情發展至今仍持續衝擊全球經濟，再加上中美貿易影響國際情勢處於嚴峻狀態，州巧科技董事會決議，從今年第4季起，啟動海外子公司盈餘匯回，以提高台灣母公司的資金水位、規劃未來投資布局暨響應政府資金回台政策。

李逸淑指出，州巧科技同時依循國際會計準則(IAS)第12號公報，今年第3季財務報表估計認列子公司累積投資收益相關所產生的所得稅費用約4.5億元。

李逸淑說明，州巧科技今年上半年合併財務報表股本9億元，現金達20億元，現金部位充足，同時股本溢價的資本公積達17億元，據此2021年預計維持穩定的股利政策。

同時，李逸淑表示，州巧科技董事會也決議通過庫藏股買回議案，擬從市場上買回1500張的股票，區間價預計每股15.96元~29.58元，預計買回期間從2020年10月12日至2020年12月11日。

李逸淑指出，主要是為了增進未來資金運用的彈性，所匯回資金將用在州巧科技未來策略展望上，如考量未來開發新事業、南向布局，以及配合光電客戶返台等商機，而中國大陸子公司未來銷售將以大陸地區的內銷為主。

李逸淑強調，州巧科技未來將持續強化集團營運競爭力，因應全球快速變化的經濟環境，公司將資源整合集中在台灣以利資源能快速運用，做出最快速的戰略布局，進而提升股東最大收益及客戶最好的服務，讓員工與公司一同成長。