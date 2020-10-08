金門M41A3戰車「服役62年」妥善率90%　烈嶼前線翻覆1死1傷

記者柯沛辰／綜合報導

金門縣烈嶼鄉8日發生一起M41A3戰車翻覆事故，釀成1死1傷。初步了解，該輛戰車剛結束登陸操演，不料返程途中疑似速度過快，撞擊電線桿後翻覆田園，但詳細原因尚在釐清。據悉，M41A3戰車在我國已服役62年，是國軍使用數量最多、部署最廣的戰車，妥善率高達90%。

M41是美製輕型戰車，又稱「華克猛犬」（Walker Bulldog），用以紀念在韓戰殉職的美軍中將沃爾頓．華克（Walton Walker）。之所以誕生，主要是二戰後美軍裝甲部隊配備混亂，加上1950年韓戰爆發，美軍只能使用老式戰車應戰，因此對新戰車的需求一下子大幅提前。

不過，M41還未能實際投入朝鮮戰場，韓戰就已休戰，所以後來被美國大量軍援給盟友，是冷戰時期下南越主要的作戰力量。時至今日，只剩少數國家仍持續使用M41，並對其進行大小不等的升級，以延長使用壽命。

▲金防部執行反登陸操演，任務結束後返程。（圖／立委陳玉珍提供）

1958年10月，美國開始軍援我M41戰車，我國接收超過700餘輛，裝備於陸軍、海軍陸戰隊中，是除美國之外裝備M41戰車最多的國家。可以說，M41從1960年代起就一直擔任國軍裝甲部隊中「量」的主力，直到1990年代才大部分退役。

同一時間，美國曾有意出售我M8輕型戰車，用以取代M41，但最後因價格過於昂貴作罷。根據《青年日報》今年2月報導，目前國軍僅剩17輛M41A3配備於烈嶼守備大隊戰車連，妥善率達90%以上。

▲金門M41A3輕型坦克。（圖／記者李毓康攝）

報導指出，我國使用M41戰車區分A1、A2、A3及D型等4型，是國軍使用數量最多、服役時間最長的戰車，捍衛台海和平62年。其中，柴油車型版的M41D由我國自行升級，代號取自「柴油化」（Dieselized），目前有50輛M41D部署於東部地區裝甲部隊。

至於這次事故，發生在8日下午2點30分。陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊戰車連結束「基地普測任務」，返程時疑似車速過快，撞上電線杆後翻覆，導致中士車長林楷強遭壓傷、全身大面積燒燙傷，送醫後傷重不治；下士駕駛劉禹宏則是吸入性嗆傷，送醫後無大礙。

▲M41A3戰車翻覆，消防到場救援。（圖／記者林名揚翻攝）

▲怪手拉起翻覆戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲消防灑水降溫。（圖／記者林名揚翻攝）

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