30歲單身男徵女友！花1.5萬「租看板」自我推銷...9個月後真命天女現身

▲單身男租看板廣告自我推銷。（圖／翻攝自@iamrofe Twitter）

圖文／CTWANT

英國曼徹斯特一名單身男子渴望能交到女朋友，透過很多種管道或途徑，仍未能遇見「真命天女」。他突發奇想，決定租用一塊在路旁的大型告示牌登「徵女友廣告」，9個月下來，他共收到兩千多封回覆，裡面有不少男性的惡作劇，不過他並未因此失望，男子最近在推特上宣佈，自己終於「徵」到了一名女友，並且開始約會。

▲這個創意奇招果然引來不少人關注。（圖／翻攝自@iamrofe Twitter）

根據《每日郵報》和《太陽報》報導，羅夫（Mark Rofe）花了425英鎊，約新台幣15000元買下告示牌廣告，他的廣告相當簡潔明瞭，粉色背景中央，是羅夫戴著墨鏡面帶微笑側躺的照片，並配上文字「單身嗎？與羅夫約會吧！這可能是你一直在等待的廣告」。

原來，30歲的羅夫已單身一年，眼見身邊友人都已婚或有固定伴侶，令他很希望能談戀愛，他在酒吧向朋友訴苦，表示透過交友軟體未能助他找到心儀的另一半，並打趣表示，「我應該將自己的照片放到大型告示牌上」，沒想到眾人聽到後大笑起來，但擔任市場行銷的羅夫反倒覺得可以嘗試看看，於是真的找到了一個告示牌刊登徵友廣告。

▲羅夫在採訪中表示，女友是在新聞中看到關於他的廣告和他聯絡。（圖／翻攝自@iamrofe Twitter）

這個創意的奇招果然引來不少人關注，也有許多人與他聯絡，截至10月，一共有2363人跟他聯繫，而羅夫5日在推特上向他的友人透露，透過廣告，他成功交到了女友，羅夫在採訪中表示，女友是在新聞中看到關於他的廣告和羅夫聯絡，在接觸後雙方互有好感，兩人於是決定進一步交往，羅夫也在貼文中放上兩人的甜蜜合照，並稱女友是位「機智而幽默的作家」，友人們也紛紛獻上祝福。羅夫也希望自己成功的案例「也能給其他長相一般的男性帶來希望」。

▲羅夫也在貼文中放上兩人的甜蜜合照。（圖／翻攝自@iamrofe Twitter）

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