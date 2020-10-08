台中青年模擬聯合國17日登場　330學子探討南海爭議後疫情經濟

▲▼台中市副市長令狐榮達表示，「2020台中市青年模擬聯合國」將在17日登場。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「2020台中市青年模擬聯合國」10月17、18日將在台中市政府登場，副市長令狐榮達8日表示，此次來自全國330名高中、大專學生參與，特別保留8成名額給在台中學子，模擬聯合國會議議題攻防過程，探討南海爭議、後疫情時代經濟重建、空氣污染與兒童健康等議題，培養分析公民議題的邏輯思維。

令狐榮達指出，受到新冠肺炎疫情影響，全球國境封鎖，國際交流受限，今年第75屆聯合國大會也因此改為視訊會議，市府因此特別舉辦模擬會議，完全比照聯合國實際決策模式與議事規則，以「東協區域論壇」、「國際貨幣基金組織」、「聯合國人權理事會」、「世界衛生大會」4個委員會，討論南海爭議、後疫情時代經濟重建、南蘇丹人權危機、空氣污染與兒童健康等議題，培養分析公民議題的邏輯思維，並期盼促進學子間的國際交流。

秘書處長顏迺倫表示，市長盧秀燕非常關心教育、青年議題，提出「青秀台中」青年政策，並成立「青年事務諮詢委員會」，傾聽青年對各項市政的想法，許多青年學子原訂參加的國際交流計畫，因為疫情影響而被取消或暫緩，因此特別在加強防疫措施後舉辦此次活動，讓學生有更多交流學習機會。

2020台中市青年模擬聯合國邀請前外交部長、現任中美經濟合作策進會理事長歐鴻鍊擔任開幕演說嘉賓，美國傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道博士（Dr. Randall Nadeau）及國際關係領域研究學者等人分享國際交流心得，另外邀請曾參與社會局兒童權利公約行動方案的外籍青年、傅爾布萊特計畫美籍英語教學助理及各國大使館推薦的來台留學生擔任觀察員。

秘書處說明，模擬聯合國起源於1920年代，由高中職以上學生模仿聯合國開會形式，依其會議架構及議事規則，討論國際重大議題，透過演說、辯論、遊說、協商整合各國意見，撰寫決議文草案，最後投票作出協議。

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