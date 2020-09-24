8歲小弟倒地慘死...上一秒還在蹦蹦跳跳！就因隨手摸了「它」

▲ 8歲男孩原本還在蹦蹦跳跳玩耍 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

生活中隨處可見的東西，可能某天突然就成了「隱藏殺手」。甘肅酒泉一名8歲的劉姓男孩於21日傍晚，因觸摸路邊的鎖車鋼管，結果下秒瞬間倒地，最終經搶救無效身亡。

▲劉小弟彎腰觸碰鎖車鋼管 。（圖／翻攝自秒拍）

據《哈爾濱日報》報導，事發監視器畫面顯示，穿著學校制服的劉小弟當時在路口蹦蹦跳跳玩耍，沒想到觸及一旁的鎖車鋼管後，立刻倒在地上，旁邊的紅衣小妹連忙上前查看。儘管現場接受了心肺復甦急救，但劉小弟最終還是不幸死亡。

酒泉市公安局肅州分局22日發布通報稱，經調查，該起意外是成林房地產開發有限公司改建停車場時，違反安全規程在「鎖車鋼管內穿引電線」引發。

▲觸碰鋼管1秒後劉小弟倒地不起，小小生命一下就沒了。（圖／翻攝自秒拍）

通報接著指出，21日事發當天，肅州城區持續降雨，該公司違規接入鋼管內的電線接頭處漏電，傍晚6時許，8歲男孩劉某某在一旁玩耍時，觸摸鋼管被電擊，後經醫院搶救無效死亡。目前警方已受理此案，案件正在依規辦理中。

劉小弟的遭遇令不少網友惋惜，紛紛怒斥肇事公司「必須全責」，「 養個孩子多不容易啊 不能看這種新聞」、「唉，十月懷胎又養了八年，說沒就沒了」、「不幸中的萬幸是幸虧那個紅衣孩子沒有也摸一下……」。