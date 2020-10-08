拖進觀音山公廁性侵…11人凌虐8hrs！她掙扎爆哭　閨蜜冷回一句話

▲閨蜜設局凌虐小君。（圖／記者陳豐德攝，下同）

記者林昱萱／台北報導

新北市一名少女「小君」（化名）日前遭閨蜜設局約出，沒想到卻被輪番甩巴掌、拖進公廁性侵，遭11人凌虐整整8小時才被釋放。對此，法院審理後，依法對幾名惡煞做出判刑，而其中被判處4年徒刑的黃姓男子、3年8月徒刑的陳姓男子，因不服判決而提起上訴，目前已上訴到最高法院審理當中。

據了解，小君本來與4名閨蜜相當要好，同時也是學姊、學妹關係，但雙方疑似有了金錢糾紛，外加上幾人認為小君故意疏遠、時常拒絕邀約，竟然就設局將小君約出，在蘆洲河堤撂了一群惡煞，輪番對著小君甩巴掌、痛毆。

昔日閨蜜痛下狠手，造成小君的臉部、手都嚴重瘀傷，更誇張的是，圍觀的同夥還將施虐過程給拍下轉傳。幾人施虐完之後，還將小君帶到觀音山上，並將其拖進公廁內性侵，更惡劣的是，儘管過程中小君不斷掙扎，幾名惡煞不僅沒有放過她，還在廁所外大聲嘻笑。

另外，其中一名閨蜜在聽到小君痛苦的求救後，竟然只是在門外冷冷回了一句，「快一點，我還要上班」。幾名惡煞冷血、惡劣的行徑，已經對小君造成身、心靈上難以彌補之傷痛。對此，高等法院審理後，對主嫌李姓女子、李姓男子判處有期徒刑7年4月；姚女4年6月；顏、楊、黃男判4年；陳男則判3年8月。

其中，陳男、黃男兩人不服判決，因此提起上訴，目前由最高法院審理當中，而由於兩人限制出境、出海之期間，於10月6日屆滿，而高等法院認為，兩人犯罪嫌疑均屬重大，所涉加重強制性交罪嫌部分，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，業經各判處有期徒刑4年、3年8月在案，在此客觀情事之下，考量趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，均有逃避將來審判或執行之高度可能性，而有相當理由足認有逃亡之虞，因此裁定將2人於10月7日起延長限制出境、出海8月。

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