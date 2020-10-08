iPhone 12四款模型機！神人曝光「4大全新重點」　mini討論度炸鍋

記者黃可昀／綜合報導

蘋果近日釋出了秋季新品發布會的邀請函，果粉已經迫不及待想見到iPhone 12系列。精通3C產品的YouTuber「鍾文澤」7日貼出一段影片，內容曝光了iPhone 12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max共四款模型機，影片被轉發到PTT後，網友激動回應，「mini感覺會殺出一條血路」、「想換成mini的大小，11拿的手好痠」、「目標選mini」、「鎖定mini了，那種手感、螢幕大小是我要的。」

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）



iPhone 12系列四款機型將在10月14日凌晨1點亮相，鍾文澤在發布會之前就提前拿到模型機，公開產品預測與手握體驗：

1、外型

iPhone 12系列全採用平面邊框的設計，回歸到了iPhone 4的設計思路，體積略微小了一圈，更方便單手握持，此外，瀏海寬度輕微縮窄。機身右側出現一個全新的「長條區域」，鍾文澤猜測這很像iPad Pro給Apple Pencil充電的區域，iPhone 12有可能會支持其他配件充電；另一種可能則是在Face ID解鎖的前提下，又新增了一個指紋解鎖。

2、螢幕

iPhone 12 mini採用5.4英寸螢幕，單手握持沒問題，但看影片或打遊戲可能有點小。

iPhone 12與12 Pro都是6.1英寸螢幕，同樣可單手握持，大小最適中。

iPhone 12 Pro Max則是6.7英寸螢幕。

3、顏色

iPhone 12、12 mini採用玻璃後蓋，很可能會推出白色、黑色、玫瑰金、綠色、天藍色以及紅色；iPhone 12 Pro、12 Pro Max則有可能推出白色、深灰色、金色及深藍色。

4、鏡頭

iPhone 12、12 mini配備雙鏡頭；iPhone 12 Pro、12 Pro Max配備三鏡頭，同時支持雷達激光掃描儀，能更精準地測量距離。此外，鍾文澤也聽消息人士指出，這次Pro將出現「感器防抖功能」。