黏鼠板「口味太多」害他選擇障礙！　內行人全推這味：聞到會餓

▲老鼠死前的選擇多樣。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

傳統黏鼠板利用超強黏性，把路過的老鼠黏在板上動彈不得，隨著現在各式商品越來越競爭，連黏鼠板的種類都跟著進化！一名男子昨天回老家，發現老鼠囂張地在家中跑來跑去，於是他到賣場買個黏鼠板來黏，結果一看架上品項卻傻眼了，「我不知道牠們愛吃啥口味啊啊啊！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他只是想買個黏鼠板而已，結果竟然在口味選擇上糾結了，沒想到還有分滷肉、奶酪、落花生3種口味，先不說老鼠會不會被吸引，連他一個人類看了都快要流口水，想不到現在的老鼠選擇這麼多樣化，死前還有好幾種香味可以享受。

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貼文曝光一天就衝破7000人按讚，網友紛紛笑回，「都買，老鼠有葷食的，有蛋奶素的，還有全素的」、「住台灣選滷肉，大陸選落花生，歐美選乳酪」、「做google表單，請牠們填好以後回傳」、「今晚我想來點奶酪香黏鼠板配落花生香黏鼠板」。

用過的網友透露，這3種口味用起來還真的有差，多數人都推薦「花生」口味最有效，記得還是要在黏鼠板上放一小塊食物，增加誘捕成功機率，「滷肉香的沒有效用～我用了很多種，還是覺得奶酪跟花生的比較好用，但記得板子上面還要黏食物，這樣老鼠才會上鉤」、「推花生，可以加買花生醬加一些在黏鼠板上面，客人跟我講超香超引誘，黏好幾隻去了」、「花生超香，聞到會餓」、「我媽說花生的好吃。啊！不是，花生的很香。」

▼網一致推薦花生香口味。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

