下水道沖出「巨鼠」！比人還大...「驚悚影片曝」居民看傻

Una enorme rata y otras 20 toneladas de residuos colapsaron los desagües en @ALaMagdalenaC lo que ocasionó las severas inundaciones de las últimas horas, @Paty_OrtizC acudió a verificar los trabajos y ofrecer apoyo a vecinos afectados. pic.twitter.com/umSooWrHBT — Enrique Serna Mx (@esernamx) September 18, 2020

圖文／CTWANT

墨西哥城（MexicoCity）近日受雨彈轟炸，道路及下水道積滿了被雨水沖刷而出的沙土和垃圾。當地民眾好不容易盼到雨停，紛紛開始著手清理家園，沒想到卻從下水道中挖出一隻「比人還要大」的老鼠，瞬間嚇壞眾人。

根據《鏡報》報導，民眾在整理住家週遭環境時，一共清出了22噸的垃圾，而當中最驚人的垃圾便是一隻即便坐著，身形依舊比人還高的「巨鼠」。「巨鼠」剛從下水道被拉出來時，一度使得當地民眾誤以為發現了變種老鼠，不過當大家冷下來仔細一瞧才發現，這隻彎腰坐著擁有褐色皮毛和爪子、雙眼緊閉的「巨鼠」，竟是一隻「萬聖節道具鼠」，做工之精細立即引起民眾熱烈討論。

▲民眾正在沖洗從下水道挖出的「巨鼠」。（圖／翻攝自Enrique Serna臉書）

許多民眾讚嘆「巨鼠」做得十分逼真，若在街上看到一定會馬上逃跑，也有人戲稱表示，是因為下水道的食物太過豐盛，才能把「老鼠」養得這麼肥；不過，最多人好奇的，還是這大一隻老鼠，究竟是如何進到下水道中。

消息曝光後，一名自稱是「巨鼠」製作者的女子伊芙琳（Evelin López）立即趕到現場，當她看見自己的作品時則驚訝說道，「這確實是我做的萬聖節道具，但它多年前就在一場大雨中被沖走、消失不見，之後我找了許久，還拜託其他人一起找，但都沒人願意幫忙，沒想到現在它竟然自己出現了。」另外，伊芙琳也表示，雖然「巨鼠」已經被找回，但自己仍需一點時間好好思考，究竟該如何處置這個巨大的萬聖節道具。

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