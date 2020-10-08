張家界景區彈弓連射「國家保護動物」　工作人員：我們可以打！

▲大陸張家界景區工作人員用強力彈弓射野生獼猴。（圖／翻攝自一點資訊）

記者劉亭／綜合報導

大陸張家界森林公園景區工作人員6日被遊客目擊，竟然拿著彈弓多次射擊園內野生獼猴。遊客上前制止時，工作人員還表示，「國家保護動物別人不可以打，我們可以打」，此舉是擔心遊客受傷。

綜合陸媒報導，張家界國家森林公園管理處一名工作人員7日表示，景區內幾乎每天都會發生遊客被野生獼猴傷到的情況，為保障遊客安全，工作人員會對獼猴進行驅趕。

工作人員也表示，工作人員用彈弓的目地，主要是嚇唬獼猴，而不是真正打到牠們，獼猴屬於國家二級保護動物，當地人和遊客不能餵食，有時猴子會自己下山找東西吃，看到遊客提著水果餅乾之類的食物時，可能發起攻擊。

工作人員透露，因為擔心獼猴會攻擊遊客，尤其是小孩造成的安全隱患，今年被獼猴傷到的遊客已接近4000人，且被抓傷後需要打疫苗，疫苗成本在3000到4000元人民幣之間，之後會對此情況進行通報。

據張家界-武陵源旅遊官網介紹，武陵源核心景區中的張家界國家森林公園面積130平方公里，是中國第一個國家森林公園。該公園地貌奇特，石峰林立，形態各異，樹木茂盛；高入雲霄、頂端開闊平坦、氣勢雄壯。