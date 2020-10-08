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WTO首位女性秘書長30天內選出！　南韓及奈及利亞進入最終遴選

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▲▼南韓通商交涉本部長兪明希，對上奈及利亞財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），兩人進入WTO秘書長最終遴選。（圖／翻攝自推特「@adetolaov」）

▲伊衛拉與兪明希進入WTO秘書長最終遴選。（圖／翻攝自推特「@adetolaov」）

記者張靖榕／綜合外電報導

WTO新一任秘書長遴選進入最後一輪，由同為女性的南韓通商交涉本部長兪明希，對上奈及利亞財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）出線，不論最終結果維和，WTO都將選出25年來第一位女性秘書長。

《彭博社》根據消息人士報導，53歲南韓通商交涉本部長兪明希在25年的政府生涯中，幫助南韓政府拓展了與美國、中國和英國的貿易網絡。66歲的伊衛拉則二度任職財政部長，以及擔任過一屆的外交部長，還曾擔任過世界銀行常務副總裁，以及全球疫苗免疫聯盟的主席。

WTO總理事會主席沃克（David Walker）計畫於周四（8日），在日內瓦正式宣布進入最終遴選的人選。柯林頓政府時期貿易官員、戰略與國際研究中心 （CSIS）高級顧問瑞因許（William Reinsch）表示，「她們兩人都符合資格，選擇會很困難。」

此前一輪遴選人選除了兪明希與伊衛拉，還有同為女性的肯亞前外交和貿易部長穆罕默德（Amina Mohamed），以及英國保守黨前國際貿易大臣、貿易委員會主席佛克斯（Liam Fox）、沙烏地阿拉伯前經濟部長圖瓦伊里（Mohammad Maziad Al-Tuwaijri）。

第三輪也是最終輪的遴選，將於本月底開始至11月6日，之後WTO將會宣布最終獲選決定。日本目前已表態支持奈及利亞的伊衛拉，尚不清楚其他國家的明確態度，不過遴選日前與11月3日的美國總統大選重疊，美國成為最不確定的因素，任一位候選人若無法得到美方足夠的支持，將會很快陷入落選危機。

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