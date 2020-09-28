台男菲國求職慘遭綁架　2天沒食物「喝尿存活」竟是今年第9起

▲菲國博弈產業鎖定招募台灣人，但背後暗藏極大風險...（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社



今年以來，已有9名台灣人在菲律賓遭博弈公司綁架或限制人身自由。日前一名台籍男子向博弈公司求職後遭擄人勒贖，對方甚至2天不給他食物，這名男子靠著喝自己尿液才活下來。

協助處理本案的駐菲代表處警政祕書王智勇說，一名葉姓男子近日透過網路廣告，向大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）一家博弈公司求職，入職報到當天因對方所說的公司地點與原先談妥不符，被害人不肯接受，博弈業者竟將被害人上手銬、毆打，要求支付人民幣1萬5000元（約新台幣6萬4000元）才肯放人。

葉姓男子女友得知後，以電子郵件向代表處求助。信中寫道：「當初人事說工作在Makati，但是後來直接送他去Pasay（大馬尼拉巴賽市），然後扣留他護照後，說他被中介人賣到Pasay。失蹤者本人不願意，就綁架要給1萬5000人民幣才放人。能聯繫到2020/09/15晚上7點後，就打電話沒人接到現在。」

王智勇說，代表處獲報立刻聯繫陳情人了解案情，連夜請求菲律賓國家警署反綁架小組（PNP-AKG）設法營救。雖然已到深夜，反綁架小組仍立即回應。

他表示，反綁架小組與代表處協力下，17日前往可疑大樓搜救人質，途中接獲電話指葉姓男子被交易到第3家公司。葉姓男子女友與公司人員約定地點，要求見到被害人；當天下午，新公司人員帶著葉姓男子到達約定地點時，菲國警方一湧而上營救葉姓男子，並將嫌犯帶回偵辦。

王智勇說，葉姓男子遭歹徒持棍棒毆打凌虐，導致左肩、左背、手臂大片瘀青。他自稱遭上銬拘禁後，整整兩天「未獲得飲食，飲自己尿液存活下來」，直到17日中午被交易至新公司，才得到便當果腹。

他指出，這次順利營救被害人脫險，是努力加上幸運的結果，駐菲代表徐佩勇也對迅速營救人質甚感欣慰。葉姓男子表示，除了歹徒持棍棒毆打留下的瘀青外，他身體沒有大礙，對代表處全力協助並請菲國警方營救深表謝意。

2018年至今，已有32名台灣人因博弈公司糾紛、賭博高利貸等原因遭綁架或拘禁，駐菲代表處也多次發布「國人到菲律賓博弈產業服務應注意事項」。

王智勇說，雖然在代表處和菲國警方長期密切聯繫合作下，相關案件受害者都迅速被救出，獲協助返台，但被害人遭受的身心傷害很難被撫平。

另外，他指出，由於中國已要求在菲國從事博弈產業的公民於2月8日前返回中國，否則將處以註銷護照、凍結帳戶、沒收財產等處置，台灣人已成為菲律賓博弈公司主要招募對象。

王智勇提醒，前往菲國博弈公司工作前應廣泛蒐集資訊，詳加評估風險，包括公司合法性、契約內容和實際工作項目，避免遭受人身傷害或財物損失。