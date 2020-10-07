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黨產會要美齡樓轉國有　雷倩：人民財產不該被沒收

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▲▼婦聯會出席聽證會。（圖／婦聯會提供）

▲婦聯會出席聽證會。（圖／婦聯會提供）

記者黃巈禾／台北報導

行政院黨產會調查報告指出，美齡樓是婦聯會不當取得財產的現存利益，應轉為國有，並於7日召開聽證會。婦聯會主委雷倩在聽證會主張，婦聯會財產受捐部分，非黨產會所稱不當取得財產，捐款給婦聯社福基金會購地及興建美齡樓並無不當，「美齡樓不應被黨產會沒收」。

婦聯會及婦聯社福基金會7日在黨產會的聽證會中，用66頁包含文獻及分析的簡報說明勞軍捐款。婦聯會表示，透過這些文獻，明確證明勞軍捐款係民國40年代台海緊張，全國各界發起支援金馬前線運動，各民間團體自行通過、自行辦理、並自行委託銀行代辦的愛國捐款，絕非黨產會所定性的「政府稅捐」。

婦聯會重申，婦聯會人事、財務、業務均不受國民黨控制，並非國民黨的附隨組織，而婦聯會財產來自固有財源及財產、會費及自辦業務結餘、捐贈及執行業務結餘，並無任何不當取得財產。

至於美齡樓，婦聯會說明，婦聯會捐款成立辦理公益業務的婦聯社會福利基金會，美齡樓土地由婦聯社福基金會向國民黨價購，並非國民黨撥用，購買價格經鑑價與市價相當，其興建資金、設計、營造、監造與國民黨無關，兩會置辦共同永久會址，過程合法、程序完整，絕無不當。

「美齡樓不應被黨產會沒收！」雷倩7日在聽證會上說明，之所以會購置美齡樓，是因為婦聯社福基金會和婦聯會創會精神及理念一致，才會購置共同辦公會所，齊心協力貢獻國家，並無不當，美齡樓是人民財產，受憲法財產權保護，不應被黨產會沒收。

婦聯會強調，婦聯社福基金會是績優社福團體，民國86年成立後按章程推展、舉辦、捐助社會福利等公益事業。例如民國99年至107年，即執行289項包括青少年、兒童、婦女、老人、身心障礙者福利等專案，民國94、97、100、103年曾4度獲內政部、衛福部優等評鑑，非黨產會所指摘「鮮少自行執行業務」或「並無使用大型會所之必要」，黨產會的調查報告憑空臆測，乖離事實。

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