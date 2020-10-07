遊客求好運！龍門石窟千年佛像「摸到黑亮」　工作人員無奈勸不聽

▲許多遊客伸手摸洛陽龍門石窟千年佛像。（圖／翻攝自中新社，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸近來正值十一長假，各個景點湧入大量遊客。河南省洛陽龍門石窟千年佛像近日被爆出，因為大量遊客「求好運」摸到發黑，引起外界關注。景區緊急加裝10幾個鐵柵欄、警示牌，也加派人力宣導。

根據紅星新聞報導，龍門石窟開鑿於北魏孝文帝年間，位於洛陽市洛龍區伊河兩岸的龍門山與香山上，是世界文化遺產、全國重點文物保護單位、國家5A級旅遊景區，中國石刻藝術寶庫之一，也是中國現存窟龕最多的石窟。

▲洛陽龍門石窟千年佛像被摸到「包漿」。（圖／翻攝自中新社，下同）

雖然景區原本有安裝護欄，但由於一些佛像緊鄰步道，十一長假期間，許多遊客都無視護欄，把手伸進去撫摸佛像；更有小孩直接從防護欄下鑽進去，近距離觸摸佛像，他的家長則負責在外邊給他拍照。

景區清潔阿姨透露，這兩個佛像雖然並不是很大，已經有差不多1000年的歷史了，很多次勸導遊客不要伸手去摸，但是總有人不聽，大家都覺得摸摸佛頭會給自己帶來好運氣，但其實這樣是對佛像最大的不尊重。

龍門石窟管委會表示，2日發現此情況後，當天下午就採取措施，在可以接觸到的石刻文物處增加保全人員在場引導遊客，並且製作提示牌，在3號晚上還增設了高密度防護網。今後會常態化地設置固定的崗位，保護文物的安全，並且還會有志願者在現場勸導遊客文明旅遊。

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