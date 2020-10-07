兒子身分證尾數是4！　迷信阿姨大鬧派出所...「要死」不吉利

▲阿姨要求更換身分證號碼。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

因為數字4諧音與「死」相似，一些較傳統的人們都會特意避開。江蘇省南京一名女子近日因為兒子的身分證尾數是4，激動的衝到警察局要求改掉，「就是不要4！」

根據澎湃新聞報導，一名女子近日衝到派出所抱怨，發現兒子的身分證尾號是「4」，覺得很不吉利，氣得一個晚上都沒睡，要求警察一定要幫忙改掉，「他才10幾歲阿，隨便12356都可以」。

「我老公都以為我瘋了！」女子不斷地說，兒子身分證號不但尾數是4，最後2個組合剛好是14，念起來諧音就像是「要死」，堅持要求警察協助處理。警察最後只好調出自己的身分證號，證明是7814，「氣死老爸還要死」，這才說服了阿姨。

警方也提醒，公民身份號碼是每個公民唯一的、終身不變的身份代碼，由公安機關按照公民身分號碼國家標準編制；希望廣大群眾不要過分迷信，不要刻意曲解數字含義。

許多大陸網友也傻眼留言，「還好孩子不是4號生的，不然得憋到5號去」、「那四月份整個月她咋過啊？」、「你還別說，買手機挑編號的見過，甚至快遞單號要求不能有4的也見過。」、「我們一整個省開頭都是4呢，怎麼了全省都得飄著？」、「長大以後學音樂吧，4變發」。