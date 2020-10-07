同夥捉到了！行刑槍殺殯葬少東...落網：什麼都沒做　列助勢共犯

▲台南市立殯儀館槍擊案，警方查出王姓男子與郭嫌同車，將他拘提到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局6日深夜10時多，循線前往台南市安南區，將與郭姓兇嫌同車的55歲王姓男子拘提到案，警訊中王男矢口否認涉案，辯稱「他什麼都沒做！」，惟警方查出郭嫌係找王男一同前往「助勢」，王男雖未動手，但全程目睹郭嫌行兇，視同「共同正犯」，警方將依殺人、槍砲等罪嫌送辦。

市警六分局6日査訪現場許姓及王姓目擊證人及調閱現場監視器，發現一部自小客車涉嫌重大，當時有2名犯嫌下車（正、副駕駛），與被害人方男於現場聊天，約1分鐘後，由駕駛的男子持槍行兇後並逃離現場。

經警方調閱路口監視器，查明兇嫌作案車輛，並查出車主為47歲郭姓兇嫌，發現該車已由永成路往南行經86逃往高雄，經台南市警六分局、刑警大隊、保安警察大隊霹靂中隊、刑事鑑識中心、刑事局偵八大隊偵六隊、高市刑警大隊偵一隊、科技偵査隊、苓雅分局共同合作，報請台南地檢署黃齡慧察官指揮偵辦，查出郭嫌車輛駛往高市苓雅區一處國小附近藏匿，警方即在現場埋伏，直到6日下午4時30分許，郭嫌離開藏匿處，欲前往開車時，警方上前將郭嫌制伏逮捕，在郭嫌車內起獲涉案改造手槍與子彈17發。警方將郭嫌押回台南市警六分局深入偵辦，釐清相關案情，並將改造手槍等送請鑑識是否為作案兇槍。

警方深入追查，查出郭嫌於案發前，先在台南市立殯儀館內遇到被害人方男，雙方發生口角，新仇舊恨下，郭嫌憤而返家取槍折回尋仇，並叫55歲王姓友人一同駕車前往現場尋仇，由郭嫌下車開槍行兇，逞兇後開車逃逸。

警方於6日深夜10多，循線前往台南市安南區持拘票，將王男拘提到案，據了解，王男向警方否認犯行，辯稱他什麼都沒做。惟警方認為，從監視器及證人證詞，王男並沒有動手，但他受邀前往助勢，持鐵管下車，全程都在現場目睹，難以脫離干係，將被列為「共同正犯」，將於7日下午依殺人、槍砲等罪嫌將郭、王2人移送台南地檢署讓檢察官偵辦。

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