伊蕾名店「刷卡都是兩三萬」　神祕金主曝光！全台超過150間

▲充滿神祕色彩「伊蕾名店」的本土女裝大咖這次因家務事鬧上媒體版面，再度引起話題。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台灣各大服飾店林立，也不乏許多快時尚品牌，過去就曾有網友詢問，數家本土女裝服飾店，看似門可羅雀卻始終屹立不搖，當時貼文立刻釣出許多內行網友揭開背後真相。充滿神祕色彩「伊蕾名店」的本土女裝大咖這次因家務事鬧上媒體版面，再度引起話題。

根據CTWANT《周刊王》報導指出，伊蕾的林姓女董難忍家庭與事業遭人侵門踏戶，公告禁止野狗及L女進入公司，遭L女提告。女董說：「我們夫妻倆打拚事業34年了，不能讓有心人毀了我們的家庭。」並向丈夫喊話：「家門永遠會為了你開著！」

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報導稱，1986年林女與丈夫陳男白手起家，在台中創辦第一家伊蕾，如今全台門市逾150間，擁有逾400名員工，近年還進軍大陸，年營收平均逾10億元，輝煌時更飆破30億元，因從未受訪也沒上市櫃，沒想到，齊心創業的夫妻卻遭小三突襲，而小三竟還是伊蕾的加盟主L女。

就有網友曾發問表示，「巧玲瓏、伊蕾名店、芃諭」這些服飾店，常開在市場商圈的顯眼位置，店面空間不小，但幾乎都沒看到什麼人在逛...很好奇到底這些店是怎麼付出昂貴的租金成本、經營下去而且屹立不搖？

當時就有內行人指出，是因為「高單價、專做貴婦熟客生意、寄賣方式」的關係。有網友說，「那是有錢人在買的（百貨專櫃撤櫃服飾）店裡一件衣服當季算萬的，客人不用多但出手都是幾萬，算是貴婦撿便宜在買的……我老闆娘是大戶」，也有網友回應說「之前有在×蕾打工過，來看衣服的都是貴婦，幾乎都是看到喜歡就買，而且金額都超過兩三萬，我也很少遇到付現的，看完貨都刷卡」

更有人點出「很多衣服是廠商寄賣的， 所以店家不需要太大的本錢」「老顧客居多，都是看喜歡拿了自己的尺寸後買單就走的……而且他們還有目錄可以看，根本不用花太多時間在店裡看」



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