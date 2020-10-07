網紅遭前夫虐殺亡！劇院「吃人血饅頭」推新劇　被網友罵上熱搜

▲網紅拉姆「直播中被潑汽油」燒成焦炭亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「網紅」拉姆日前在四川阿壩金川縣觀音橋鎮家中直播時，被前夫潑汽油並縱火燒傷，經過半個多月搶救後，於9月30日不幸去世，恐怖遭遇引發網友極大關注。不過，6日上午10時01分，東莞玉蘭大劇院微信公眾號卻在新劇宣傳時，推出一篇題為《拉姆為前夫所燒，而我只為你燃燒》的文章。

截圖顯示，文章疑似為對新劇《重生》所發的推文。文中列舉了一些情殺類新聞事件，稱「但依然有人懷抱著炙熱的永恆的愛，『我只為你燃燒，請為我敞開懷抱』……，《重生》是一個喚醒愛情的真實故事。」

▲劇院發出的文章。（圖／翻攝自微博）

文章一發，立即引發網友怒轟，「過分了吧？？？哪個憨批寫出來的文章？？」、「腦子有病，連逝者都消費」、「這樣子消費死者有毒吧」、「缺德了，不怕報應？」、「缺德玩意兒，就這還搞藝術？」、「基本同理心都沒有就別搞藝術了，寫文案的開了吧」、「腦殘！！！封號吧，吃相難看，吃人血饅頭！！！」、「拿別人的痛苦來調侃！也真做的出來」。

約20分鐘後，這篇文章被刪除。此後，輿論不斷發酵。

6日，東莞玉蘭大劇院官方微博發佈致歉微博表示，「因審核流程不把關，微信公號推送文章標題出現嚴重的表述不當，給長期關注東莞玉蘭大劇院的朋友們造成了強烈的不適感，也是對文章涉及的當事人嚴重的不尊重。在此，東莞玉蘭大劇院沉痛而誠摯地向各方表示最深重的歉意。」

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