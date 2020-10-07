客運前搭訕妹子...他「甩狼爪」抓胸部！監視器全拍下　結局慘曝

▲阿傑對花花伸出狼爪。（圖 ／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／彰化報導

一名男子「阿傑」（化名）日前在客運前，假意與一名女子「花花」（化名）攀談，接著就趁對方不注意時，伸手觸摸對方胸部。誇張又噁心的行徑，讓花花氣得提告。對此，彰化地院審理後，依法判阿傑2月徒刑。

判決指出，阿傑在2月某日下午，故意在客運前與花花攀談，而當兩人聊天到一半，阿傑則趁對方不注意、毫無防備且來不及抗拒時，快速伸手襲向對方胸部。誇張的行徑讓花花當場嚇壞，並氣得報警處理。

阿傑於偵查中對於犯行坦承不諱，且現場監視器畫面、花花與朋友的對話紀錄均可作證，因此法官認定阿傑的罪嫌應勘認定。此外，法官認為，阿傑為逞一己私慾，竟然就觸摸花花胸部，顯然不尊重女性對於身體之自主權。

法官認為，阿傑的行徑已經造成花花內心恐懼不安，且迄今未與對方達成和解，所為實不足取，惟念他犯後坦承犯行，兼衡其犯罪動機、目的、家庭經濟狀況、智識程度等後，依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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