薪水35K每月負債　她公開媽寶男友「超無理孝親費」：不夠還要我付！

▲網友抱怨她男友薪水被媽媽控制，每月只有3000元零用錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

出社會後通常會分擔家中開銷，將一部份薪水支付給長輩作為孝親費。一位女網友5日就發文表示，她男友月薪35K，但每個月只有3000元零用錢，其他全給媽媽管理，用在妹妹的學費等家用，有時男友連自己的飯錢都不夠付，還要由她來出。

原PO在Dcard心情板表示，男友目前21歲，明明已經出社會，但提款卡還是在媽媽那保管，薪水被完全掌控，每月只有3000元零用錢，不夠的時候只能刷信用卡，或是由她來結帳。

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原PO指出，男友媽媽每個月會寫一張帳單列支出，項目包括妹妹的學費、房貸、水電費，但計算男友花費的方式是「32K貼補家用+3K生活費+男友卡費」，所以在男友媽媽眼裡「每個月都是負債」。

▲原PO發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）



原PO覺得不合理，便和男友提起，「那本來就是你賺的錢，憑什麼只准你花3千還要你存錢，自己生活都有困難了，還要每個月給32K貼補家用？」而且都還被男友媽媽嫌「超支」。男友卻回應「沒辦法看著自己的妹妹繳不出學費，媽媽沒有錢生活」，才甘願這樣過下去。

文章一出，大部分網友也認為這種要求太超過，但因為原PO也還沒真正嫁入男友家門，對於家務事無法干涉太多，紛紛表示「既然你男友都沒說什麼了，我想妳就只能接受這樣的狀況，畢竟妳是外人沒資格說話，如果接受不了就分手，反正照著狀況下去你們結婚問題會更多」、「這種男人你期待結婚後他在他媽面前幫你講話嗎？」、「就算你不解也無法改變吧！你應該請男友跟家人溝通，不能接受就不要浪費時間，你還年輕！」。

▲▼網友湧入回應。（圖／翻攝自Dcard）

