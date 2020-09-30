【黃寶慧】慧眼看天下／兆元產業是國際騙局？台灣的離岸風電發展是錢坑？還是錢景無限？

新聞節目中心／綜合報導

一場新冠疫情讓2020變成人類的世紀災難年。全球確診病例已經超過3360萬，死亡人數更是飆破百萬。為了減緩疫情擴散的速度，並降低對本土經濟的衝擊，各地紛紛封城、鎖國自保。全球的碳排放量也因此大大減低，意外成為地球一個暫時喘息的時間。不少仰賴能源進口的國家也以此為契機，開始思索如果沒有石油、沒有煤炭、也沒有天然氣，國家發展該如何長遠進行下去？國民生計又要如何解決？98%能源都來自進口的台灣首當其衝，幸運的是，台灣擁有全世界最優質的16座風場。在政府當領頭羊、火車頭的帶動下，一場兆元產業在幾年前就開始推動。然而不理解、不明白、不接觸，卻使得這個價值上兆元，足以帶動台灣眾多產業轉型的大計畫被誤解，《慧眼看天下》第116集就邀請到世紀鋼董事長賴文祥、世紀鈽錸特董事長林明弘以及達德能源董事長王雲怡，與主持人黃寶慧一起從國際視野一窺這場全世界都在做的《全球綠能發展專題報導》。





▲主持人黃寶慧專訪世紀鋼董事長賴文祥、世紀鈽錸特董事長林明弘（圖／慧眼看天下）

格陵蘭融化「無法挽回」海平面上升6公尺!

全球暖化讓北極圈的海冰急遽減少，格陵蘭首當其衝。在2019年夏天，當地的冰層就曾在一天內消失110億公噸，讓全球震驚。最新研究更指出，格陵蘭的冰層可能已經融化到「無法挽回」的地步。這代表，不管人們如何努力減碳讓全球的氣溫不再上升，格陵蘭的冰層還會不停融化。而根據估算，格陵蘭的冰如果全部融化，全球海平面平均將會上升至少6公尺，不少沿海城市將會泡在水中，台北、高雄和台南也在首波受害名單之內。但其實早在今年夏天的梅雨季，全球暖化所帶來的極端氣候災害已經可以初見端倪。中國大陸、日本和韓國今年都經歷了一場史無前例的超長梅雨季，接連發生洪患。有韓國科學家指出，這就是因為北極圈異常高溫所觸發的「蝴蝶效應」。

▼格陵蘭的冰已融化到無法挽回的地步

陸「漁光互補」發電!水上鋪太陽能板 水下養大閘蟹小龍蝦

除了風力發電，太陽能也是全球能源轉型發展的重點。在中國大陸「漁光互補」的太陽能發電方式在近年掀起流行。發電站將太陽能板鋪設在廣闊的魚塘或是河流上方，下方則開放漁民進行養殖業。水上發電、水下養魚不只吸睛，也很有效率。因為水面上沒有遮蔽物，太陽能發電效益大大提升，而太陽能板造成的陰影則能減少水域優養化。在湖南的北港長河也引進了「漁光互補」的技術，水面上漂浮的27萬面太陽能板，長達8公里，不只打破中國大陸的境內紀錄，每年的發電量還可以達到1億兩千萬度。

▼中國大陸「漁光互補」的太陽能發電法 水上發電 水下養魚(圖／新華網)

世紀鋼董事長賴文祥跨足離岸風電 產能拚台灣第一

風電遭批兆級騙局!?「風電女王」王雲怡親上火線打臉

台灣第一座離岸風電場於 2019 年正式商轉，宣告台灣離岸風電產業進入遍地開花期。隨著風場穩定發展，政府甚至研擬 2026 年到 2035 年的十年新目標，希望為台灣離岸風電帶來新機遇，但近期台灣投資市場卻出現雜音，有媒體直指離岸風電是一場高明的詐騙，為了深入理解這個產業目前發展的現況，《慧眼看天下》邀請了本土產業的世紀鋼董事長賴文祥先生，跟外商公司達德能源董事長王雲怡女士親上火線，向觀眾介紹台灣目前的離岸風電產業，台灣企業能施力的地方究竟在哪些部分，未來還能開發的部分又是哪些。台灣的風力發電是一場長達30年的產業革命，過去台灣民眾對離岸風電可能不了解，但在未來，風電將是台灣人生活的日常。

▼ 達德能源董事長王雲怡與主持人黃寶慧（圖／慧眼看天下）

▼完整節目內容，將會於10月3日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：美選"十月驚奇"變驚嚇!? 首套劇本和陸全方位對戰!? 川普再嗆陸為疫情負責 習近平反擊：不是拳頭大就聽誰的！



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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。