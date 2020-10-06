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重考台大電機！學霸「想當公務員」　就靠1點：何必進科技業廝殺

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▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲孩子重考上台大電機，卻萌念想考公務員！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「台大電機考公務員，這樣好嗎？」一名男網友表示，朋友的小孩重考上台大電機系，如今還沒畢業，已確立人生志向要考公務員，讓原PO刷新三觀「合理嗎？」文章掀起網友2派看法，「他跑去賣雞排也是沒問題，當公務員又怎麼了？」有人則搖頭「我是他爸媽會哭暈在廁所！」

一名男網友在PTT透露，朋友的孩子是資優生，建國中學畢業後，考上新竹某國立大學的機械系，孩子卻還想再拚一年，果真順利進入台大電機系，準備展開學霸人生。

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直到最近某聚會上，好友聊起孩子的未來職涯，「居然異想天開說想考公務員，反正家裡有房，存下來的錢拿去存股。」原PO思索了一番，反正好友家境小康，孩子的生活也悠哉無虞，「何必進科技業廝殺呢？大家同意嗎？」

原PO強調，並非公審孩子的未來，而是認為「不是主流價值觀！」文章貼出後，掀起2派觀點，「家裡不缺錢可以」、「又不是殺人放火作姦犯科，他高興就好」、「公務機關清大交大碩士一堆，有什麼大驚小怪的」、「不跟別人比$，本來就能輕鬆自在吧」、「建議他去《科技政委》唐鳳辦公室工作，協助推動我國智慧政府和數位治理相關業務，政府現在很缺優秀的科技業人才投入政府端」。

▲▼台大電機考公務員,這樣好嗎？（圖／翻攝PTT）

▲網友直言，高學歷畢業後，賺錢不是唯一！（圖／翻攝PTT）

另一派回應，「公務員哦！遇到爛主管更慘」、「等他進去了，發現同事學店學歷領跟他一樣的薪水，大學比他多玩4年，會不會崩潰？」「認識二個台大當公務員的，她倆做事能力甚至比不上私校的」、「這種的通常抗壓性很差，當公務員剛好而已+1」、「我是他爸媽會哭暈在廁所」。

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