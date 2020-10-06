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剁下媽媽頭丟窗外！桃園逆子弒母37刀下周將獲釋　高院急開庭押人

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高院最快本週將開庭決定是否將梁男（小圖）重新羈押。（小圖中央社、大圖本刊資料照）

圖文／鏡週刊

高等法院8月20日將涉及弒母剁頭案的梁姓逆子改無罪，當庭無保放人，引發社會譁然、罵聲不斷，當天檢方立即以梁男另涉傷害案遭判55天確定，將他發監執行並隨即對全案上訴三審，最高法院史無前例在11天後打臉高院無罪判決，要求高院重審，由於梁男傷害案將於10月13日服刑期滿，檢察官向高院聲請羈押梁男，不讓他四處趴趴走引社會恐慌，高院訂於10月8日開庭決定是否押人。

最高法院在9月29日火速將梁男弒母剁頭無罪案撤銷，在司法公信力日漸低落的時刻，終審法院收案11天內就將此一重大爭議案件發回二審，稍稍緩和了各界批判司法的聲浪，然而，這只是暫時的，目前已因另件傷害案入監服刑的梁男，即將在10月13日執行期滿而出獄，檢察官決定以梁男涉犯殺害直系血親的重罪，有羈押必要，向高院聲請羈押梁男。梁男2018年持刀砍殺母親37刀，剁下母親頭、手丟棄，竟獲高院判無罪，凶刀也不必沒收。

弒母案被告梁男遭逮後說，有抄佛經讓自己靜心，但並不是為了母親。

高院9月30日已收到最高法院將梁男弒母案發回的卷證，立即由電腦進行分案後，由古瑞君為受命法官，她將與審判長劉興浪、陪席法官林怡秀組成更一審合議庭，在10月13日梁男重獲自由前開庭決定是否將他羈押。

桃園梁姓男子（右）弒母剁頭獲判無罪，經桃園市衛生局評估後也認定無治療必要，最快在10月13日獲釋，檢方將聲請羈押他。（中央社）

本刊調查，檢察官將循嘉義鐵路警察遭逃票旅客殺害無罪案，被告一審獲判無罪後仍遭羈押的前例，以梁男弒母涉及《刑法》殺人罪，刑度為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，也就是被梁男涉犯的罪是本刑5年以上的重罪，被告犯此重罪伴隨高度逃亡的可能，而且梁男有明顯精神症狀，足認有再犯及危害公共安全之虞，建請法院依《刑事訴訟法》第101條第1項第3款規定羈押梁男，高院合議庭訂於10月8日上午10時40分開羈押庭。


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