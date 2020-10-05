男彩妝師公開羞辱女顧客！活動上嗆「妳滾蛋」過程還原讓網氣炸

▲原PO在百貨公司被男彩妝師當眾羞辱。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近期許多百貨公司舉辦促銷吸引顧客，活動上的氣氛就考驗主持人的功力。一名女網友表示，她近日參加百貨公司的有獎徵答，卻因猜錯商品價錢被男彩妝師當眾調侃「妳可以滾蛋了」，讓她非常無言。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，她逛街時意外參加有獎徵答活動，不熟該商品的她猜測價格1000元，卻被男彩妝師大笑「妳覺得他們家的產品有那麼便宜嗎？你覺得有那麼便宜我看妳也不用參加這場活動了，妳可以滾蛋了！這牌子隨便一樣東西4000起跳你跟我猜1000？欸各位有聽到她猜多少嗎？1000欸！」

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在男彩妝師的帶動下，全場也跟著大笑起來，讓原PO瞬間覺得被羞辱，且沒來得及反應又被對方狠酸一句「啊妳怎麼還在這裡？你可以離開了啊（手指著大門）」。原PO當下想直接離開，卻怕中了對方「沒錢買」的指控，但留下來又要被酸言酸語，事後才趁機離開並打電話客訴，「就真的不懂啊⋯是有必要口氣那麼差嗎？」

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆怨公社）



網友看完紛紛留言，「誇張，跟品牌無關，是人有問題」、「臨場反應跟EQ這麼差的人也能當公開場合的主持人喔」、「好不尊重人，超離譜的言語跟行為」、「高檔的品牌配低檔的彩妝師，這樣不太行」、「有些賣好一點品牌的店員，賣久也以為自己是名牌了」。

原PO表示，彩妝公司的公關事後打電話通知，請她到百貨公司接受道歉，但不希望由彩妝師跟她接洽，但她到場後彩妝師也出面道歉至少10次，其他員工也一起致歉；此外，公關表示1個禮拜內會提出補償跟懲處彩妝師的方案。

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▼男彩妝師事後向原PO道歉。（圖／翻攝爆怨公社）

