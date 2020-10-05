游淑慧問陳時中：漲健保費前　先說每年繳的6000億花在哪？





▲游淑慧、陳時中。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於是否應調漲健保費，國民黨台北市議員游淑慧5日表示，漲健保費前，衛生部長陳時中先說明每年繳的6000億健保費，都花在哪？

游淑慧在臉書表示，當年還在立法院擔任國會助理時，當時的健保才實施沒幾年，就有嚴峻的財務問題，預算會期時，健保局來對助理遊說健保預算，一再強調健保局虧損嚴重，若立院不支持健保局政策，健保就要破產，健保局當時辦預算說明會和感謝餐會，一場在五星級的晶華酒店吃下午茶、一場去吃高級台菜，席間鮑魚海參齊備，「讓大學剛畢業的我，開了眼界、印象深刻」。

游淑慧透露，當時是菜鳥助理，涉世未深且仍有些許正義感，當場就白目地發問「不是說健保要破產了，虧損幾百億？」、「為什麼還有錢吃那麼好？」，因此對健保的財務困境印象深刻，原來健保有財務問題，但健保局沒有，只想多收保費，不思改善國人健康？

游淑慧說明，台灣一年的健保醫療支出約7000億，根據衛福部資料，2018年健保支出主要項目，排名第一是慢性腎病，年花健保約新台幣513億元；第二名是糖尿病，支出約291億元；第三名是齒齦炎及牙周疾病，約花費171億元；第四名是原發性高血壓，約139.2億元。

游淑慧認為，光是這四項疾病，醫療健保支出就超過1000億，其中很多問題都是「吃」出來的，所以，健保財務問題其實跟國人健康觀念和健康預防息息相關，國人越健康，健保負擔也會輕，然而，在國家的健康醫療支出中，有多少花在衛教宣導和預防上？「陳時中部長要增加保費時，先告訴我們，我們每年繳的六千億保費，都花在哪？」