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社會 社會焦點 保障人權

「為保經營權」提告阻召開股東臨時會　大同公司派敗訴

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▲▼大同股份有限公司中山北路上總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同於6月30日股東會爭議後，遭金管會處分，提告阻召開臨時股東會也敗訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

大同因6月30日股東會爭議，經金管會處分不得自辦股務後，提告聲請停止處分敗訴，而市場派股東的欣同及新大同，反獲得經濟部有條件核准召開臨時股東會，大同公司派為保住經營權，再提告聲請停止，台北高等行政法院5日判決敗訴，大同再吞一敗。

法院認為，欣同及新大同將於10月21日召開臨時股東會，而大同在9月8日就向法院聲請停止，時間上並無急到需法院裁定停止，且前任股東會董事任期早在5月就到期，現在反而才該趕快選出董事。

另外，臨時股東會只是讓欣同、新大同參加，選舉結果也不確定，大同主張員工工作權、商譽、承辦政府採購案的地位，會因為臨時股東會而受到損失，純屬推測，且就算有損失，也應是能以金錢彌補的範疇，並不會有甚麼難以回復的嚴重後果。

而欣同與新大同的掌控者鄭文逸，雖於8月時因炒股遭判刑，但主管機關並沒有停止他的權利，大同於6月30日剔除他的表決權，已侵害他的股東權利，金管會因次做出的處分合法，且大同如果一直沒選出新董事，對公司經營的危害更大，法院認為臨時股東會的召開具公益性，判大同聲請停止敗訴。

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大同臨時股東會董事

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