遊客毀古蹟！　明長城「鎮北台」磚牆刻滿字

▲鎮北台城牆上貼有告示標語旁的石磚，也被刻字。（圖／翻攝自中國入境旅遊平台MipTour公眾號、微博，下同）

記者陳政錄／綜合報導

適逢大陸「十一」8天假期，大陸民眾出外遊玩，但近日卻有一批陝西省明長城「鎮北台」的畫面，在陸網社交平台瘋傳，原來當地不僅吸引遊客遊覽，磚造城牆還遭到了「慘無人道」的破壞，幾乎每塊石磚上都被刻字，甚至有人塗字表白，被文史專家形容是「不可挽回的傷害。」

大陸官媒《新華社》也於連假開始就引述相關內容，發文呼籲，「假期出遊請杜絕不文明行為」，表示該地是全國重點文物保存單位，但如今每層的女兒牆和垛口上，幾乎看不到完好的石磚。

▲▼城牆上被刻滿字。

從社交平台、陸媒曝光的畫面來看，其實「鎮北台」遭遊客惡意刻字的問題，已經存在多年，有人刻字留名、有人作畫，還有人留下日期、就讀學校名稱，最早可推測至1992年4月，遊客字跡達數千處之多，可以說是「但有城磚處，必有刻字人」，因此適逢假期來臨，鎮北台除添了不少「新痕跡」外，也被大陸各方拿來當作警惕、宣傳的反面教材。

陸媒報導更抨擊，除了遊客不以之為恥，反以之為榮外，當地景區管理、文物管理局等相關部門未採取有效的制止和防護措施。

對此，鎮北台工作人員表示，經過多年勸導，雖然現在這類行為少了很多，但屢禁不止，他們在各處都貼有「請勿亂刻亂畫」的告示牌，只是城牆面積大，管理存在困難。





▲鎮北台被稱為萬里長城第一台。

陝西省榆林市長城學會會長段雲飛坦言，對長城這樣占地面積很大的田野文物來說，一旦損毀，就是不可挽回的傷害，這種人為造成的破壞，實在讓人痛心。

對此，大陸網友也在連結下留言，表示「這是刻自己的墓碑呢」、「好好的景區可以改名了，遺臭萬年展覽點」、「咋不把素質兩個字刻自己額頭上」、「刻上的是名字， 留下的是恥辱。」，呼籲當地政府按照名單、紀錄抓人。

鎮北台位於陝西省榆林市城北4公里之紅山頂上，建於明萬歷35年（西元1607年），是明代長城遺址中最為宏大、氣勢最為磅礴的建築物之一，素有中國長城三大奇觀之一、萬里長城第一台之稱，佔地面積5056平方公尺。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼遊客不放過任何一個可以雕刻的機會。