苗栗翁外出「體力不支」孤坐安全島險釀意外　警查詢系統助返家

▲鍾姓老翁從家外出後，因體力不支獨自坐在安全島上，警方接獲通報後，將他平安送回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名鍾姓老翁（73歲），日前上午7時許，欲外出散步，走到5公里遠公館鄉台6縣後，因體力不支只好坐在安全島上，來往車輛眾多，十分危險，路人察覺有異，疑似走失老人，報警前往處理，經員警多方查證後，查出老翁住處將其護送返家。

警方表示，警員劉季蓁、賴宏文，接獲報案後立即前往該地點查看，抵達時發現1名老人正坐在安全島上休息。員警立即趨前關心，但老翁年事已高，無法明確陳述年籍資料及家屬聯絡方式，加上該處來往車輛眾多，員警只好先讓老翁坐上巡邏車，將老翁回派出所休息，並且提供早餐供其食用。

▲警方得知老翁年籍資料後，立即通知其女兒前來帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

接著再以警政查詢系統及相關建檔資料交叉比對後，終於查出老翁的年籍資料，並通知老翁女兒到派出所將老翁帶返家休息。老翁表示，早上起床後想要外出散步運動，沒想到在路上突然雙腳無力，只好坐在安全島上坐著休息，幸好有路人經過幫忙報案，對於自己一時疏忽造成警方的奔波感到抱歉，也對於警方的幫忙感到萬分感謝。

苗栗警分局長賴銘助表示，同仁於巡邏勤務第一時間發揮同理心護送老翁返家，避免可能的危險，為民服務精神殊值嘉許；同時也呼籲社會大眾，家中如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，更應在其身上留下可資辨識身分或至分局偵查隊建立指紋檔案，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家。

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