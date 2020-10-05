中秋烤肉互嗆！學長朝學弟開3槍「命中左胸」　法院裁定羈押禁見

▲中秋烤肉，學長朝學弟開3槍，法院裁定羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南吳姓男子3日晚間到友人家烤肉，卻與在場的25歲張姓學弟發生口角，返家後2人又在電話中爭吵，吳男氣憤之下，4日凌晨到張男住處持槍朝對方左胸開槍，造成張男命危送醫搶救。警方緝獲吳嫌到案，起獲改手槍1把、彈匣1個，全案依槍砲、殺人未遂罪送辦。檢方事後認為，吳男殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞聲押，而法官4日深夜裁准羈押禁見。

警方表示，4日凌晨接獲報案，稱新市區成功街一棟民宅4時58分傳出槍響，張男左胸中彈，送醫搶救後，一度失去生命跡象，院方急救後恢復心跳，但仍未脫離險境。

據了解，2人原為舊識（學長、學弟關係），3日一同到友人家中烤肉慶中秋，孰料卻在現場發生激烈口角，還一度爆發扭打，經友人制止後，2人不歡而散，但沒想到返家後的2人仍氣焰難消，又在電話中起爭執，而吳難竟氣得從家中拿著改造手槍衝到張男家中尋仇，接著朝張男身上連開3槍，隨後駕車逃逸。

警方獲報後，立刻到吳男家中逮人，他向警方供稱，自己因為酒後一時衝動，現在非常後悔，全案訊後也依殺人、槍砲罪嫌送辦。對此，檢方在訊後認為吳男罪嫌重大，且有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押，而法院連夜召開羈押庭後，最終裁准羈押禁見。

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