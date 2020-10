三星下一代晶片爆料！命名Exynos 2100或1000　Galaxy S21搭載亮相

▲三星將推出Exynos 2100晶片。(圖/路透)

記者陳心怡/外電報導

知名爆料人士Mauri QHD 日前發文表示,三星即將推出下一代Exynos晶片組。由於Exynos 990 性能沒有達到預期,因此最新的Exynos 2100將會成為Exynos 990的接班,一般來說,Exynos 2100 應由Galaxy S21 搭載,不過有消息稱相關產品有望提前發布。

Mauri QHD 指出,Exynos 2100 也可能被稱為Exynos 1000,目前三星還沒有確認要用哪個名字,不過這款晶片將在未來數週內正式發布。他表示,三星高管們正在尋找發佈公告的理想時間,這意味著他們正在監控銷售、評論等指標,近一步確認正式發布的最佳日期。

有外媒分析,三星可能會選擇與高通Snapdragon 875發布會「搶鋒頭」。Snapdragon 875可能會在每年的高通年度Snapdragon技術高峰會期間發布,該高峰會將於12 月舉行。

那麼Exynos 2100與Snapdragon 875的比較如何?這兩個5奈米晶片組都將由三星製造,但國外爆料達人Ice Universe在八月曾表示,儘管三星將縮小差距,但Snapdragon 875仍將是性能更好的晶片。在三星將其新組件的GPU轉移到AMD的同時,高通公司在Snapdragon 875內推出了Adreno GPU的7系列。

Exynos 2100 SoC最有可能在三星Galaxy S21系列首次亮相,其中可能包括Galaxy S21、Galaxy S21 +和Galaxy S21 Ultra。如果三星堅持傳統,那麼Exynos 2100將為絕大多數Galaxy S21系列機型提供支援。在美國,中國將獲得由Snapdragon 875驅動的手機版本。但是對於今年的Galaxy S20系列,三星為除歐洲以外的所有其他地區的手機配備了Snapdragon 865。

Exynos 2100?

the successor of the Exynos 990

is gonna be announced at any moment now

they have everything ready for it

it should be way better than the 990 pic.twitter.com/dSeU3dLxKl