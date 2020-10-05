三星下一代晶片爆料！命名Exynos 2100或1000　Galaxy S21搭載亮相

▲三星將推出Exynos 2100晶片。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

知名爆料人士Mauri QHD 日前發文表示，三星即將推出下一代Exynos晶片組。由於Exynos 990 性能沒有達到預期，因此最新的Exynos 2100將會成為Exynos 990的接班，一般來說，Exynos 2100 應由Galaxy S21 搭載，不過有消息稱相關產品有望提前發布。

Mauri QHD 指出，Exynos 2100 也可能被稱為Exynos 1000，目前三星還沒有確認要用哪個名字，不過這款晶片將在未來數週內正式發布。他表示，三星高管們正在尋找發佈公告的理想時間，這意味著他們正在監控銷售、評論等指標，近一步確認正式發布的最佳日期。

有外媒分析，三星可能會選擇與高通Snapdragon 875發布會「搶鋒頭」。Snapdragon 875可能會在每年的高通年度Snapdragon技術高峰會期間發布，該高峰會將於12 月舉行。

那麼Exynos 2100與Snapdragon 875的比較如何？這兩個5奈米晶片組都將由三星製造，但國外爆料達人Ice Universe在八月曾表示，儘管三星將縮小差距，但Snapdragon 875仍將是性能更好的晶片。在三星將其新組件的GPU轉移到AMD的同時，高通公司在Snapdragon 875內推出了Adreno GPU的7系列。

Exynos 2100 SoC最有可能在三星Galaxy S21系列首次亮相，其中可能包括Galaxy S21、Galaxy S21 +和Galaxy S21 Ultra。如果三星堅持傳統，那麼Exynos 2100將為絕大多數Galaxy S21系列機型提供支援。在美國，中國將獲得由Snapdragon 875驅動的手機版本。但是對於今年的Galaxy S20系列，三星為除歐洲以外的所有其他地區的手機配備了Snapdragon 865。