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川普高規格養病　華春瑩：希望美國患者也接受一樣治療

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▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普確診新冠肺炎，入住軍事醫療中心接受一流的治療，並且拍片表示自己「好多了」。中國外交部發言人華春瑩表示，希望所有美國患者，都能接受一樣的最好的治療。

華春瑩4日在推特發文指出，美國3日報告超過4.7萬人確診新冠肺炎，600人死亡，對於這些持續面臨困難的病患們感到很痛心，「衷心希望所有美國患者，都能得到像總統一樣『一流』的治療待遇」。

據瞭解，川普確診後住進馬裡蘭州國家軍事醫療中心，入住被稱作「71號病房」（Ward 71）的總統套房，內部空間包含臥室、客廳、餐廳、會議室、辦公空間等，相當舒適，餐廳甚至還有水晶燈。

▲華春瑩向川普喊話。（圖／翻攝自推特）

▲華春瑩向川普喊話。（圖／翻攝自推特）

沃爾特裡德國家軍事醫學中心擁有244個普通病床及50個加護病房床位，其中有165間智慧病房，並有7000名工作人員，不乏美國最頂尖的醫師。總統套房出入全權由白宮控管，且特別配備防護裝置及通訊設備供總統使用，並由國防部監管該院其他區域。

根據白宮醫生康利（Sean Conley）透露，川普使用實驗藥品抗體混合物進行治療，且為8克的大劑量。據瞭解，該藥物價格相當高昂。除此之外，還將服用瑞德西韋，並配合使用維生素D、鋅、褪黑激素、阿斯匹靈和法莫替丁。

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