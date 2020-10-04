26歲正妹「留千字遺書」告別　搭纜車上峨眉山消失...原因曝光！

▲遼寧26歲女子失聯。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

遼寧一名26歲女子阿杵（化名）9月29日在微博留下「千字遺書」寫道「我會做一個漂亮的鬼」，之後乘坐空中纜車登上峨眉山後失聯。家人緊急通知員警，但因為天氣惡劣，搜救難度大，目前仍沒有結果。

根據「四川在線」報導，阿杵當天突然發了微博，用溫柔的文字向媽媽、朋友們告別，請親友們不要哭，甚至還開玩笑「希望你們想起我時，不要傷心，只記得我的美貌，哈哈哈」。

阿杵也透露，原因就是自己被抑鬱症「困住太久了」，雖然嘗試自救，但是卻在泥潭中越陷越深，太累了走不動了，很抱歉做了最壞的示範，「我在時間裡被拉扯、輾過，疼到我錯以為時間和痛感都凝固在我身上」、「我的一生結束了，時間終於放過了我，我也放過了自己」。

室友小邢表示，阿杵在2年前確診抑鬱症，雖然已經大學畢業4年，雖然阿杵去深圳上班後分隔兩地，但是大家還是一直保持聯繫，29日當天阿杵聊天時完全無異狀，還稱讚室友發的圖片好看。

小邢當下馬上報警，但警方查詢後發現，阿杵一個多月前就已經從租屋處搬走，當時告訴朋友說要回遼寧老家，但聯繫到阿杵媽媽才得知她並沒有回家。查詢後發現，阿杵7月31日就飛到成都，8月5號去了峨眉山待了兩個月，

阿杵媽媽賈女士得知女兒失蹤後趕緊趕到了樂山，從監視器畫面顯示，阿杵身穿黑色長款外套，黑色長裙，頭戴黑色帽子，身背黑色包，在29號下午三點坐了纜車上山，到了金頂後失去了蹤跡。截至10月3日，搜救仍無果。

▲遼寧26歲女子失聯。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）