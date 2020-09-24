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中壢大江週年慶刷餐飲最高回饋32％　青埔商圈帶動買氣業績狂飆

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記者王則絲／台北報導

9月已接近尾聲，接續台北地區百貨週年慶搶先開打，中壢大江購物中心週年慶則將於10／8正式開跑，持續至11／1為期25天，9／30預購偷跑同享週慶優惠，今年大江購物中心攜手H&M，全桃獨家推出全館滿5,000元送H&M 100元禮券，以及UNIQLO消費滿2,000元送200元活動，加上大江聯名卡卡友首七日刷滿999元送200元，刷餐飲類滿千加碼送120元，等於是滿千送320元，最高享32％回饋。

▲大江購物中心週年慶。（圖／大江提供）

▲大江購物中心週年慶10／8正式開跑。（圖／大江提供）

大江購物中心週年慶檔期為10／8～11／1，並於9／30起預購偷跑，全館指定店櫃消費滿4800元送400元、化妝品和內衣店櫃消費滿3000元送300元電子現金券（下次消費直接抵用），民眾可憑百貨APP會員享單筆滿999元送100元優惠。大江聯名卡卡友首七日（10／8～10／14）刷卡單筆滿999元送200元，全檔期期間刷聯名卡滿5000元加送100元，刷館內餐飲類更享滿千送120元。

今年大江購物中心週年慶特別與民眾喜愛的快時尚品牌合作，於大江全館消費滿5,000元送100元H&M電子禮券，於館內UNIQLO單筆滿2,000送200元，加上百貨本身優惠活動，等於在UNIQLO刷聯名卡滿兩千最高送400元。

▲大江購物中心週年慶。（圖／大江提供）

▲大江購物中心全桃獨家與快時尚品牌合作推出週年慶優惠活動。（圖／大江提供）

近來桃園青埔商圈成為話題熱搜，包括最新網美打卡景點Xpark水族館，還有今年新開幕的IKEA青埔店、新光影城，而早在2001年就座落在此的大江購物中心更是桃園民眾最愛逛的百貨之一。

大江購物中心副總經理何旭魁表示：「上半年因疫情影響，全台百貨業者的來客數下滑，所以今年的週年慶更要卯足全力，位於桃園青埔商圈的大江購物中心是唯一有舉辦週慶的商場，今年週慶檔期目標業績7.2億元，為年度目標業績58億元邁進。」預估成長4～5%。

▲大江購物中心週年慶。（圖／大江提供）

▲大江購物中心餐飲家數多達52間。（圖／大江提供）

青埔商圈的崛起，加上七月時三倍券的發放、暑期的到來，確實帶動不少成長，有望補足上半年疫情造成的損失，今（24日）大江購物中心也表示，與去年同期相比，七月份業績成長13.8％，八月也有成長13.6％，除高單價零售品牌外，館內多達52間的餐飲品牌也起到很大助力。

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