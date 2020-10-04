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書不用從頭看到尾！「重點式閱讀」懂1例子就夠　自我聯想更關鍵

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▲ 新北市圖貢寮分館攜手飯店推「書香度假」 免費提供住宿遊客閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「閱讀不一定要從頭到尾全部看完，也可以重點式閱讀」。（示意圖／新北市立圖書館提供）

文／陳易鶴

摘自／《美感努力運動：150 則美感⽣活實踐 ╳ 18 則美感養成習題

重點式閱讀，抽取出需要的內容。

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閱讀不一定要從頭到尾全部看完，也可以重點式閱讀， 比如看一個例子就懂了，那麼其他例子就可以跳過， 只需要找到需要的內容，用畫重點的方式記住重點。很多時候單從書中的一兩句話就能獲得一個概念，閱讀時抽取出所需的內容，找到那句話，並觀察自己產生什麼樣的聯想，其實是更重要的事情。

透過這些閱讀，獲得更多生活的感覺。

多數人喜歡閱讀成功故事，想成為某一種人，當然這是一種前進的動力，不過閱讀思想邏輯與失敗經驗也很重要，去理解為什麼同樣做一件事情，最後會得到不一樣的結果。閱讀不同類型的生活方式也很有意思， 看看作者對生活的感受，哪些是自己不曾想到的，就像吉村昇洋在描述粥的時候，他認為每天早晨吃一成不變的粥，讓我們可以每天檢視「我」與「粥」之間的關係，因為沒有變化，才能發覺對應的變化面。透過閱讀，我們可以從中獲得到更多生活的感覺。

從思想中得到力量，把生活的主導權拿回來。

一個人的腦袋可以不用裝任何東西，只要順著別人的要求，也能把一輩子過完。但活著不應該只是跟著日子轉、跟著工作的要求，在這個隨波逐流的環境中， 應該要有自己的立足之地，不一定是抵抗，而是去吿訴這個世界自己的觀點是什麼。如果想拿回對生活的主導權，而不是讓世界控制自己，就必須從思想中得到力量，而思想來自於書籍閱讀與自我辯證，當思想具有力量時，才能活得跟別人不一樣。

外部評價與事物本身好壞沒有絕對關係，自己接觸、感覺後才能評斷。

現在網路發達，資訊取得非常容易，逐漸地我們愈來愈依賴媒體或外來資訊，而不懂選擇與判斷。事實上， 外部的評價與事物本身的好壞價値，並沒有絕對關係， 因為對應的受眾喜好、個性、習慣都截然不同，那只能稱作主流評價。如果喜歡一本書，不要看書評，直接到書店翻閱；如果想看一部電影，不要看別人的影評，直接去電影院看。沒有一件事有絕對的好與壞， 美也是同樣的道理，必須自己接觸、感覺之後，才能判斷它是否與心中的標準相符，而非聽從他人口中的評論行事。

學著懷疑接收到的資訊，主動挖掘答案。

你怎麼看待新聞的呢？ 是打開電視翻開報紙照單全收，還是先有想要理解的新聞，再去找尋各方面的報導與客觀判斷呢？主動性的驅使下，比較可以看到事物的全然樣貌，而不是被動地被灌輸單方面的訊息。盡量不看主流新聞媒體吧，利用這個資訊快速的時代與環境，學著去懷疑來源，尋找眞正的問題，並且主動挖掘答案，收集多方面的判斷，會遠比輕易相信媒體或他人資訊來得更眞實。

▲▼陳易鶴《美感努力運動：150 則美感生活實踐 ╳ 18 則美感養成習題》（圖／時報出版）

★本文摘自《美感努力運動：150 則美感生活實踐 ╳ 18 則美感養成習題》，作者陳易鶴，好氏品牌研究室社長。★ 一本獻給大人的美感工具書。每個人小時候都具備天生的美感，卻在長大的過程中漸漸遺失。

150 則美感生活實踐 ╳ 18 則美感養成習題，讓我們重新拾起與生俱來的美感能量，集體參與這場形塑台灣美學的「美感努力運動」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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