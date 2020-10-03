中秋連假綠島湧人潮！旅行團登船「插隊爆衝突」　3遊客掛彩

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

台東綠島乘船碼頭3日上午發生一起口角衝突！兩旅行團疑因登船時有插隊狀況發生推擠，衝突過程中還造成3名旅客手腳擦挫傷。警方表示，雖到場時已無推擠情事，但後續已查明糾紛當事人身分，目前正積極偵釐清辦中。

▲中秋連假期間，許多知名景點都湧現旅遊人潮，台東綠島3日上午就因此發生登船插隊糾紛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方到場時發現已無推擠情事，隨即在現場疏導民眾順利登船。（圖／記者楊漢聲翻攝）

中秋連假期間，許多知名景點都湧現旅遊人潮，而台東警3日上午就接獲民眾報案稱，綠島碼頭有遊客因排隊糾紛發生推擠，速出動警力前去處理，不過到場時發現已無推擠情事，遂隨即於現場疏導民眾登船。

在場的遊客劉姓女子與李姓男子等人向員警表示，他們在綠島碼頭等待船班時，因發現另一團不相識的遊客插隊，兩方人馬進而引發口角、互相推擠，其中有3名旅客因此手腳擦挫傷。針對此衝突，台東警方表示已查明雙方當事人身分，全案積極偵辦中，對此也提醒民眾，中秋連假期間來綠島遊玩旅客眾多，大家搭乘客輪時務必遵照工作人員指示依序上船，避免混亂發生影響出遊興致。

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▲警方也藉此提醒大家，搭乘客輪時務必遵照工作人員指示依序上船。（圖／記者楊漢聲翻攝）