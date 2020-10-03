為賺504元！男大生熱氣球「高空直線墜落」當場死亡　公司稱他忘鬆手

▲湖南一名男大生發生熱氣球高空墜落事故。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

湖南株洲市悠移莊園熱氣球飛行營地2日發生墜落意外，一名男大生來不及鬆手，被熱氣球帶到高空，雖然努力抓著籃子，但是最後仍不幸墜落，直直掉落地面，當場死亡。俱樂部透露，男大生是兼職人員，一天薪水120元人民幣（約504元新台幣）。

根據「紅星新聞」報導，茶陵縣樂翔航空運動俱樂部管理飛行工作的負責人3日表示，俱樂部2日招收了多名大學生來打工，負責地勤、引導遊客等工作，當天工作人員先進行了1個多小時的培訓，提醒各種注意事項。

▲男大生躺在地上一動不動。

該名負責人透露，「我們對他們進行培訓時就教授了這個過程，但他沒有按培訓的方法辦，就是說當時大家都沒有壓籃子、都鬆手了，但他好像沒注意，還抓住這個籃子，然後跟著熱氣球升上去了。」

該名負責人更指出，這名男大生墜落時熱氣球離地面的高度大概十幾公尺，雖然立即報警，但是救護人員趕到時，男大生已經不行了。俱樂部目前正在積極安撫死者家屬，並配合公安等部門的調查，公司願意承擔一定的賠償責任。

影片中可以看見，當時熱氣球正在逐漸降落，一名男子卻在籃子外面，只用雙手努力抓著，最後從數公尺高空直接重摔在地面，周遭人員看了驚聲尖叫，也有人衝上前查看情況、協助打電話報警，但男子仍不幸當場死亡。

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