友躺旁邊熟睡！12歲少女遭男網友硬上　爸開門見「三人共床」氣炸

▲男子趁友人在旁熟睡，與12歲女網友發生關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

林姓男子今年1月26日晚間與王姓友人前往12歲女網友小燕（化名）位於台南的住家過夜，三人到小燕房間內聊天時，林男見王男躺在內側熟睡之際，竟大起色心，與小燕發生關係，翌日早上小燕父親開房門時，見「三人共睡一床」，得知女兒與林男發生關係後，氣得報警。對此，日前台南地院依對於未滿十四歲之女子為性交，將林男判刑1年10月，可上訴。

判決指出，林男今年1月初透過交友軟體「檸檬」認識小燕，同月26日與王男從雲林搭乘火車至台南柳營見小燕，到站後小燕母親騎車載著小燕，帶著林男、王男一同回到家中，先在庭院聊了一段時間，後來林男、王男與小燕擔心吵到小燕父親，便走進小燕房間繼續聊。

27日凌晨1時，小燕母親走進房間時，見王男已是熟睡狀態，小燕與林男仍在聊天，曾告知小燕「不能與兩名男子一起睡」，孰料，林男卻未能克制己慾，在小燕母親離去後，與小燕發生關係，而小燕父親早上開房門，見三人同床共眠畫面，更是當場傻眼，得知女兒與林男發生關係，氣得報警。

對此，林男坦承犯行，採檢結果也顯示有出現林男DNA，足以認定其犯行。林男辯護律師則稱，林男領有極重度之身心障礙證明，有智能障礙，根據林男犯案情狀，應能酌減其刑。

不過法官認為，本件犯行時林男已成年，且年長小燕10餘歲，雙方甫認識，卻衝動控制力不佳、未能克制己慾，與小燕發生關係，不符減刑要件，因此不採信辯護律師說法，另考量雙方目前尚未達成和解等一切情狀，依對於未滿十四歲之女子為性交，判林男1年10月，全案仍可上訴。



【更多新聞】

夫疑刪對話紀錄！人妻怒爬車頂「狂跳嘶吼」…網傻：當跳跳床？



190萬購28年桃園老屋！4年後壁面「突狂剝落」…他崩潰：是海砂屋



不忍夫罹癌獨走…深情妻陪赴黃泉！2人腰綁童軍繩落海成浮屍

