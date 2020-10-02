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美國大選首場辯論後　賭盤看好拜登「贏面瞬間擴大」

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▲▼川普,拜登。（組圖／美聯社、路透社）

▲美國總統大選首場辯論結束後，賭盤看好拜登勝出。（組圖／美聯社、路透社）

文／中央社

2020年美國總統大選首場辯論會昨天混亂收場，博彩市場最新投注賠率顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選機率較前一天擴大，反觀現任總統川普勝選機率則縮小。

「市場觀察」（MarketWatch）報導，「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站追蹤的博彩市場數據顯示，拜登贏得白宮寶座的機率由一天前的54.5%攀升至59%，川普連任機率則由45%降至41%。這使得拜登的賭盤看好度領先幅度創下1個多月來新高。

「高處資本市場」（Height Capital Markets）的分析師發布報告指出，川普在辯論會上的策略是降低選民對拜登領導力及心智能力的信心，但他除了「插話、人身攻擊及打斷發言」，策略並未奏效。「從外界對這場辯論會的初期反應來看，川普的表現是淨負分。」

拜登的競選陣營也表示，在辯論會期間，他們在美東時間晚間10至11時共募得380萬美元經費，打破陣營在這場選舉的單一小時最高募款紀錄。募款落後的川普陣營，至今則未宣布與辯論會有關的任何募款數字。

真清晰政治網站調查數個主要搖擺州的移動平均民調顯示，拜登獲得48.6%的支持率，領先川普的45.1%。這些州的選票很可能左右11月3日大選的結果。

真清晰政治網站的平均全國民調則顯示，拜登的支持率為49.6%，川普則為43.1%。

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