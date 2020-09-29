罹癌人數10年成長47%！保險業首張「自體免疫細胞療法」可理賠100萬元

▲癌症「自體免疫細胞療法」問世，成為晚期癌症病患治療的選擇。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

癌症連年蟬聯國人十大死因之首，近年來癌症自體免疫細胞療法問世，成為晚期癌症病患治療的選擇；不過，目前市面上的防癌險並未賠付自體免疫細胞療法，且醫療費用昂貴。為此，南山人壽推出具「實體癌第四期自體免疫細胞治療」保障商品，保戶罹患實體癌進程到第四期，並於醫院接受自體免疫細胞治療時，就直接賠付100萬元。

根據衛福部國民健康署公布最新癌症登記報告顯示，2007年罹癌人數為7.6萬人，但到了2017年罹癌人數已大幅成長至11.2萬人，罹癌人數10年成長47%；其中，大腸癌已連續12年居十大癌症之首，平均每4分42秒就有1人罹癌，女性則以罹患乳癌及大腸癌居多。

南山人壽表示，針對癌症治療，近年又多了自體免疫細胞療法，2018年9月衛福部開放6項自體免疫細胞治療技術，醫療機構需向衛福部申請核准後才可施作。不過，目前各家醫院治療費用不盡相同，多數醫院收費都要百萬元。

為了減輕患者負擔，南山人壽率先推出具「實體癌第四期自體免疫細胞治療」保障商品，保戶罹患實體癌進程到第四期，並於醫院接受符合保單條款約定的自體免疫細胞治療時，就賠付100萬元。

▲南山人壽推出具「實體癌第四期自體免疫細胞治療」保障商品。（圖／記者周宸亘攝）

南山人壽指出，該條款的保險期間1年且保證續保9年，合計最長10年，民眾投保南山癌症險商品時，皆可同時規劃附加新商品，完整癌症醫療保障；另外，已投保的保戶若沒有癌症史，也可以選購此新商品升級癌症保障。

以40歲男性投保防癌險為例，附加「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」，首年保險費為1.3萬元；43歲時，經診斷確定罹患了大腸直腸癌第三期，治療期間共住院治療20天、住院手術切除與12次的化學治療，可獲得6.7萬元保險給付。

若47歲時經診斷確定惡化為大腸直腸癌第四期，於醫師評估後施行實體癌第四期大腸直腸癌的自體免疫細胞治療，可獲得該附加條款的100萬元保險給付。

由於目前癌症險針對癌症住院、手術、門診、化放療等後續的治療行為，提供持續的給付，此次南山人壽設計實體癌第四期自體免疫細胞治療給付，用以減輕高額的新式療法自付費用壓力，可補強癌症險的保障缺口，讓民眾接受自體免疫細胞療法的癌症新式療法，也能無後顧之憂，安心接受治療養病。