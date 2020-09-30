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壽險公會澄清：接軌IFRS 17、ICS 2.0「不會造成保險業炒房地產」

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▲公司，企業，會議，辦公室，工作，上班。（圖／pixabay）

▲壽險公會指出，IFRS 17及ICS制度將引導業者增加固定收益資產，降低不動產投資比例。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

針對外界擔心，壽險業未來接軌「國際會計準則17號公報」（IFRS 17）及「清償能力制度」（ICS）2.0版等國際標準制度，將引發炒作房地產、加速資金外逃等後遺症，壽險公會30日澄清，IFRS 17及ICS制度將引導業者增加固定收益資產，降低不動產投資比例，以改善資產與負債的匹配程度，因此並無接軌新制度造成壽險業者炒作不動產的情形。

壽險公會表示，因應未來新制度規範保險負債採公允價值衡量，將帶領保險公司更加重視資產負債管理，為改善資產與負債的匹配程度，公司資產配置策略將增加會隨市場利率變動的固定收益資產，進一步降低不動產的持有比率，以降低財報及資本適足未來波動性，因此並無誘使業者炒作房地產的疑慮。

「現行財務報表已規範投資性不動產後續衡量可採公允價值模式，估價過程嚴謹，並無作價之虞，且目前相關規範與接軌新制度無相關聯。」壽險公會指出，目前財報嚴格規定估價師需具一定資格，且需逐筆估價及單筆達一定金額應由2家以上之估價師進行估價，並須經會計師的專業評價團隊複核，估價金額及過程層層把關，實具可信度，並無拉高不動產資產價值及作價的現象。

壽險公會強調，未來IFRS 17僅影響保險負債的評價方式及財報表達，且ICS下不動產公允價值係引用目前財報規範的評價依據，不因接軌兩制度有所影響。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲日本也決定以ICS為框架改革清償能力制度。（圖／pakutaso，示意圖）

此外，壽險公會說，目前國際保險業財報及清償能力制度逐漸改以IFRS 17及ICS的公允價值或經濟價值為衡量基礎，並透過在地化調整措施漸進式接軌國際，其中日本也已決定以ICS為框架改革清償能力制度。

隨著國際會計準則理事會（IASB）訂定的「IFRS 17保險合約」及國際保險監理官協會（IAIS）訂定的「全球保險資本標準」（ICS 2.0）的發展已臻成熟，各國近年來已積極檢視當地的財務報導及清償能力制度，進行研擬及改革，除韓國、新加坡、香港已決定採用IFRS 17並陸續改革新清償能力制度外，日本也於今年宣布將以ICS為框架作為新清償能力制度基礎。

各地改革方向皆朝似公允價值或經濟價值為衡量基礎，即依據市場及公司的現時估計（如利率及發生率等精算假設）進行資產與負債的評價，並透過試算逐步調整適合當地獨特經濟及保險市場環境的制度設計，正式採用後另給予緩衝時間漸進式順利接軌國際制度，以兼顧保戶的權益及金融市場的穩定。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲壽險公會表示，財務報表及清償能力制度的目的及使用者不同，原則上相關規範的精神應具一致性。（圖／pakutaso，示意圖）

壽險公會表示，接軌國際制度可提升台灣保險業國際能見度及透明度，同時提高風險辨識及敏感度，強化預警機制並預防系統性風險，惟應審慎考量台灣保險業獨特的區域特性，評估市場穩定性後進行在地化調整。

「財務報表及清償能力制度的目的及使用者不同，原則上相關規範的精神應具一致性。」壽險公會指出，財務報表著重允當表達及充分揭露，並公開透明呈現給一般民眾及投資人，期許於國際間及跨產業間具可比性；清償能力制度著重於保戶權益、金融穩定及長期穩健經營，其使用者為監理機關。

然而，此兩套相關規範的精神應具一致性，以利於公司於經營決策時可兼顧財報及資本適足性。壽險公會透露，惟因其目的及使用者不同，國際清償能力制度（如ICS）除考量資本品質進行分級（區分Tier 1及Tier 2）外，也參酌保險業具長期經營的特性，進而降低短期經濟市場所造成的波動，另透過轉換措施降低接軌新制度的挑戰，以達保護保戶的權益及維持金融穩定的宗旨。

 

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