中秋連假前夕車潮塞住　國道北部多路段「紫爆」低於20公里

記者柯沛辰／綜合報導

中秋連假前夕，西部國道30日下午3點湧現車潮，隨著下班尖峰時段到來，國1、國3多處路段出現壅塞，不僅多處路段呈現紅色，甚至一度出現長長的紫爆，導致車速低於20公里，反觀國5意外順暢。

高公局表示，今天是中秋節連假前一天上班日，西部國道路網下午3點後湧現車潮，壅塞路段包括國1南向五堵至汐止、內湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹，北向林口至五股、新竹至湖口，國3南向安坑至中和、北向龍潭至大溪。

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▲中秋連假前夕車潮湧現，西部國道多路段壅塞，反倒是國5相對順暢。（圖／高公局）

高公局指出，明天10月1日為中秋節連假第一天，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局祭出疏導措施包括：

1.高乘載管制：上午6點至中午12點，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口、國5南港系統南向入口高乘載管制。

2.匝道封閉：國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口全天封閉；0點到中午12點封閉國5石碇、坪林南向入口。

3.收費措施：假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

4.其餘措施：0點至凌晨5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預估，明天10月1日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

連假期間，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▼高公局預估10/1各路段車流。（圖／高公局，下同）

▼高公局疏導措施一覽。