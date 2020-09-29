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秘密別跟她說！「嘴巴超大」星座Top3　第3名傻爆雷：不會怎樣吧

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▲閨蜜、朋友、好姊妺、姊妹淘、同學（圖／記者黃克翔攝）

▲在你身邊也有嘴巴超大的朋友或同事嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

總有些話不吐不快，想找人傾訴一番；又或者是辦公室裡的八卦藏不住，最愛在茶水間裡和同事分享秘密嗎？要小心，有些秘密千萬別和不熟的朋友，或是輕易向同事透露。占星專家亞提米斯分享「藏不住秘密」的星座Top3，他們可能有意無意將你的事情昭告天下，請務必留意。

亞提米斯在YouTube頻道《亞提聊星座》中分析3個可能不小心說出秘密的星座，若你的朋友或同事上榜，請小心（請參考太陽&水星星座）：

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第3名：射手座

射手男女有別，射手女個性粗枝大葉，守不住秘密的最大原因，在於她們突然被問問題時，都以第一直覺回答，沒有想到後果，當已經爆雷或說出別人的秘密，內心想著「應該不會怎樣吧？」回神後才發現不能說，絕對不是故意要當大嘴巴。當你再問下去，她們會再繼續爆雷，事後想起不能說，會試圖彌補，但通常為時已晚。

至於射手男除了粗心外，更大問題在於「酒後亂說話！」常在喝茫後全盤托出，將秘密當作笑話在說，酒醒後全都忘了，包括曾和哪個女生發生性行為，他們有問必答，卻導致受害者無法做人，後果嚴重。

想要講秘密，除非和射手座朋友關係匪淺，否則要適可而止，或是出口前請先考慮對方性格，要再三強調「絕不能說出去」，因為關於後果，射手不會想太多。若是不熟的射手就免了，否則害你踩到雷就慘了。

秘密別跟她說！「嘴巴超大」星座Top3　第3名傻爆雷：不會怎樣吧。（圖／截自亞提米斯YouTube）

▲射手男酒後容易亂說話，千萬要警告他絕不能說出去。（圖／截自《亞提聊星座》YouTube）

第2名：雙魚座

雙魚並非謠言製造者，而是個性單純可愛，容易被套話！他們容易被引導走入他人的圈套中，因而守不住秘密。雙魚天真無邪愛聊八卦，以為不指名道姓就讓人猜不出來，事實上一聽就知道主角是誰，他們聊八卦時有時還會加入自己的感想和評論，當八卦傳完一圈後，才驚覺「怎麼跟我原本說的差這麼多？」

總是把八卦當聊天的雙魚，認為沒指名道姓就是保護當事人，一旦被責怪時覺得自己也是無辜受害者，再加上他們多愁善感，情緒容易被挑起，當情感一激動會將心中的秘密全說出來，因此能從他們身上聽到源源不絕的八卦。想跟雙魚說秘密，千萬要交代「不能說！」強調說出去的後果嚴重，才能減少外流機率。

第1名：雙子座

雙子本身愛說話，若你和他交情好，會替你嚴守秘密，甚至利用秘密替你打抱不平；另一種情況，若讓不熟的雙子知道某件事，他只要聽你說了故事片段，就會發揮柯南精神到處探聽消息，將得到的資訊東拼西湊成一篇故事，幾乎有8成真，然後再到處宣揚，因為你沒有交代他不能說。

你的秘密會被雙子當作茶餘飯後的話題，他們覺得不聊天人生無趣，只要有人開頭提及故事主角，雙魚就會將拼湊來的故事和大家分享，他只會陳述自己所探聽到的，你也對他沒輒。

愛說八卦是雙子的天性，他們認為這是資訊情報的交換，可以聽到更多新奇有趣的消息。相較於第2、3名，雙子屬於「故意行為」，但與事件主角自己喜歡或討厭，也具有很大關聯性。或許有時候沒惡意只是愛說笑，但說者無心聽者有意，引來的麻煩遠超於雙子估計的後果。

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